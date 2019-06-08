新潮流大阿哥鄭文燦表態　力挺蔡英文連任

鄭文燦在臉書發表四個理由，支持蔡英文代表民進黨爭取連任。（照片：鄭文燦臉書） 中評社台北6月8日電／民進黨2020黨內初選8日下午進行政見發表會，10日至14日進行民調，蔡賴陣營在黨內各有擁護者。桃園市長鄭文燦8日在臉書表態支持蔡英文贏取第二任期，其中包含四個理由可以確保台灣的民主價值與永續發展。



鄭文燦指出，從他擔任“行政院”新聞局長開始，與蔡英文前後共事超過十年，他充分了解文蔡是一個有價值信念、而且也有韌性的領導者，在未來大選時，蔡英文具有最好的續航力，她會是最終贏得大選勝選的人。



鄭文燦臉書全文如下：



基於以下四個重要的理由，我支持蔡英文 Tsai Ing－wen“總統”代表民進黨贏取第二個任期，確保台灣的民主價值與永續發展。



一、我從擔任“行政院”新聞局長開始，與蔡英文前後共事超過十年，我充分了解小英“總統”是一個有價值信念、而且也有韌性的領導者，在未來大選時，蔡英文具有最好的續航力，她會是最終贏得大選勝選的人。



二、蔡英文第一個任期中，打下了台灣轉型的基礎，讓台灣在經濟成長、國家財政、年金永續、產業創新、稅改、城鄉均衡、托育公共化、長照制度、綠能產業、強化國防、轉型正義等方面，都交出重要的成績單。給蔡英文第二個任期，她的執政績效會越來越好。



三、蔡英文的執政，讓台美關係加溫，信任感提高，讓台灣成為美國可以明確支持的民主夥伴、科技夥伴，以及在印太地區不可或缺的戰略夥伴。在中國崛起、威脅台灣民主的時刻，蔡英文的連任，代表了台灣民意堅定的訊號，讓台灣可以度過難關。



四、桃園的三支箭，航空城、亞洲矽谷、前瞻建設（鐵路地下化、綠線、棕線、三鶯線等），都獲得蔡英文大力支持推動，三支箭讓桃園可以轉大人。我因此要明確地說，蔡英文是歷來支持桃園建設最多、影響最深遠的“總統”。