蔡英文、賴清德初選電視政見會　今天登場

民進黨2020初選唯一一場電視政見會今天登場。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月8日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選唯一一場電視政見會，今天在《華視》登場。這是唯一一場蔡英文與前“行政院長”賴清德的正面交鋒，外界關注是否擦出火花。電視政見發表會下午2點登場，長達1個半小時，主持人為主播詹慶齡，3位提問人分別是《自由時報》總編輯鄒景雯、《今周刊》社長梁永煌、台灣公民陣線發起人賴中強。



會後預計蔡賴兩人會分別召開記者會說明。政見會進行時，媒體記者只能在一樓觀看電視螢幕，不得到攝影棚。預計賴清德1點到場，蔡英文1點10分到場。



電視政見發表會將在華視進行，政見發表會分申論、提問、結論3部分，申論部分每人10分鐘，依序賴清德、蔡英文；提問部分，提問2分鐘、回答4分鐘；結論部分每人8分鐘，依序蔡英文、賴清德。



民進黨表示，政見發表會雙方達成4項共識，分別是第一，錄影過程中，候選人不得穿著印有個人姓名等選舉資訊衣物、飾品。第二，電視政見會播出前後、中間空檔的廣告，要求轉播單位嚴禁穿插候選人個人的競選廣告。第三，發表政見時不使用手板或道具做輔助說明。第四，因政見發表會場地空間限制，建議雙方陣營不要動員支持者到場。



由於黨中央呼籲雙方陣營不要動員支持者到場，目前電視台外並未看到雙方支持者。