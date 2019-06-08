中評鏡頭：非韓不投！造勢未開場人潮已塞滿

不少韓粉在身上貼著“非韓不投”字樣以表決心。（中評社 高易伸攝） 中評社花蓮6月8日電（記者 高易伸）東台灣第一次！中國國民黨高雄市長韓國瑜“決戰2020、贏回台灣”第二場造勢活動8日下午二時將在花蓮東大門夜市旁舉行。距離活動還有兩個小時，熱情的韓粉已經塞滿整個場地，人人標準青天白日滿地紅帽子、衣服、旗幟及貼紙，現在還要再加上“非韓不投”貼紙上身展現死忠精神。



韓國瑜預計下午四時半抵達現場，但韓粉熱情紛紛湧入造勢場地，國瑜夜市生意嚇嚇叫，布偶、貼紙、香腸瀑布大排長龍，現場還有年輕旗手高舉庶民“總統”、團結台灣”旗號進場，引發韓粉熱烈聲。



來自宜蘭的羅大姐接受中評社訪問表示，他們今天一早就從宜蘭出發，想親眼見見韓國瑜市長的魅力，他覺得台灣基層幾乎都被韓流圈粉了，希望高雄市民展現海洋的包容與大氣，讓韓市長能夠為台灣人服務、打拼。



另一位來自台北的大哥身上也貼著“非韓不投”的貼紙，還說國民黨長期以來跟基層是最遙遠的，但國民黨出現一個“非典型的”韓國瑜，基層都很支持他。看到國民黨高層亂鬥，大家不想支持。所以只要支持韓國瑜，“非韓不投”的。



活動現場也播放著台灣歌手張雨生的“我的未來不是夢”，讓現場充滿希望與正能量氛圍。