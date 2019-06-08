中評現場：韓國瑜花蓮造勢　200警力交管

韓國瑜第二場“決戰2020贏回台灣”造勢花蓮場，警方派出200名警力實施交管，嚴陣以待。（中評社 蔣繼平攝） 中評社花蓮6月8日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜第二場“決戰2020贏回台灣”造勢花蓮場，今天下午在花蓮市六期重劃區登場主辦單位預估現場可容納6萬人左右，由於被稱是花蓮有史以來最大型的造勢，今天活動碰上端午節連續假期，花蓮警方共派出200名警力實施交管，嚴陣以待，花蓮市區上午十時起已經湧入車潮，許多支持者已經提早進場先逛“國瑜夜市”。



花蓮造勢活動場地的六期重劃區，周圍上午已出現不少攤商，販售商品包括國旗T恤、手機吊飾、公仔等。主辦單位預計開放100攤位，包含高雄前來的和花蓮在地攤商，警方則從上午8時實施交管到晚間8時，整整12小時，絲毫不敢大意。



韓國瑜造勢流程下午先由主持團帶動開唱“我的未來不是夢”、“月亮代表我的心”、“我只在乎你”歌曲及街頭藝人演唱。韓國瑜預計5時進場，發表30分鐘演說後，進行大合唱壓軸，預計6時結束活動。



花蓮市當地居民曾姓婦人表示，上午九時就明顯感受到市區車輛增多，更出現掛著青天白日旗的車隊，相當顯眼，感受到造勢的氣氛。造勢活動附近停車位也有一大早就來卡位的車輛，駕駛更躺在車上休息過夜，就是為了來挺韓。