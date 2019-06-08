高官狂發簡訊動員挺蔡　卓榮泰：無法限制

民進黨公職發簡訊希望唯一支持蔡英文。（中評社） 中評社台北6月8日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選，6月10日起將舉行電話民調，這兩天許多公職都發簡訊給支持者希望唯一支持蔡英文，“正國會”也開會決議力挺蔡英文連任。民進黨主席卓榮泰下午受訪表示，所有黨公職過程中，維持他要求基本的態度。個別黨公職人員心中有焦慮，也心有所屬，個別意見都沒辦法限制，但是至少沒有看到集體大規模運作，基於黨部中立，有利於初選結束之後的下一階段黨內團結。



民進黨2020初選今天進行電視政見會，6月10日至14日進行電話民調，最快13日中午過後會有結果。



最近許多挺蔡英文的高階政務官、“立委”都發出簡訊力挺蔡連任，民進黨“正國會”派系也做成決議力挺蔡英文。



媒體詢問，黨中央說不要選邊站，但這兩天黨公職挺蔡英文，現在激戰時刻要節制嗎？卓榮泰說，大家都非常清楚，從整個初選程序展開的時候，他對黨務中立，一再一再要求。看到過去一段時間內，至少相當程度內，我們所有黨公職過程中，維持基本的態度。



他表示，初選結束之後，希望下一階段黨內團結，他也真的希望，個別表現意見之後，人民做出最後決定。“初選以後，沒有非誰不投”，團結在人民決定前提底下，作為人民選擇候選人，共同取得勝選。