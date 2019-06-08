政見會前喊話　賴清德盼代表民進黨參選

賴清德接受媒體訪問，左為綠委郭國文。（中評社 洪德諭攝） 民進黨2020初選8日舉行電視政見會，會前賴清德接受短暫訪問。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月8日電（記者 洪德諭）民進黨2020初選8日舉行電視政見會，蔡英文、前“行政院長”賴清德將正面對決。賴清德會前接受短暫訪問時表示，今天最重要的是好好表現，讓他能夠代表民進黨是最重要的。



今天的政見發表會在華視舉辦，下午3點到3點半進行，蔡英文、賴清德將先進行申論，兩人各10分鐘，接著再進行提問。提問人為自由時報總編輯鄒景雯、台灣公民陣線發起人賴中強、今周刊社長梁永煌，提問2分鐘回答4分鐘，最後每位候選人再進行8分鐘的結論，政見發表會後，預計蔡、賴都會舉行會後記者會。



賴清德原定於下午1點抵達，不過提前於中午12點40幾分抵達。由於蔡英文將會在下午1點10分到，媒體問及是否比較早？賴清德回答，與原本的時間差不多差不多。



會前賴清德僅短暫受訪1分鐘左右，受訪時有綠委郭國文站在一旁。賴清德表示，今天最重要的是好好表現，希望能夠充分地把治國藍圖跟國人報告，贏得國人的支持，讓我能夠代表民進黨參選，這是最重要的。



媒體詢問是否會緊張？昨天好像還有在跟幕僚練習？賴清德說，這本來就是必要的程序，他平常心準備，希望有好的表現。