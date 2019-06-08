中評現場：國瑜夜市重現　攤商香腸來不及烤

大批民眾都在排隊買烤香腸。（中評社 蔣繼平攝） 中評社花蓮6月8日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜6月8日第二場“決戰2020贏回台灣”造勢活動，今天在花蓮市舉行，預估將湧入上萬韓粉到花蓮，造勢地點就在知名的東大門夜市，有許多韓粉上午就提早來報到，要來品嚐花蓮在地美食，周遭店家攤販除了大賺端午連假觀光財，更是大賺造勢財，攤商都忙得不可開交，更有人中午賣完提早下班。



挺韓團體舉辦的“庶民總統” 贏回台灣”活動，繼上回凱道號稱40萬人大成功，今天移師花蓮舉辦第二場造勢，為了彌補台北場無法擺攤的遺憾，屢在各地掀轟動的“國瑜夜市”也如期開張，花蓮東大門夜市場地原本預計開放免費50攤位，也因報名實在太踴躍，特別加碼到150攤，要讓民眾一次逛好逛滿。



花蓮場造勢地點就在知名的東大門夜市，有許多韓粉上午已經提早來報到，準備來品嚐花蓮在地美食，周遭許多美食名店也趕緊備料，比平常足足多了2倍，準備要來大賺觀光財及造勢財。



活動會場外福町路跟重慶路口處，許多民眾都在排隊買烤香腸，人潮太多，根本來不及烤，不少人一等就是20分鐘。來自基隆的香腸、烤肉攤販表示，這一次準備了200斤的大香腸來賣，台北造勢很可惜不能擺攤，現在就是跟著韓國瑜跑透透。



來自高雄的青天白日旗衣、帽的攤商自稱是韓家軍，他說，這麼好的韓國瑜一定要支持他選“總統”，只要是韓粉通通打折隨便賣，買衣服送青天白日貼紙。不到下午1時，準備的百件衣服就已經被掃光，提早下班，讓他直呼大賺“造勢財”。



不少前來挺韓的民眾，買了衣服也現場直接脫衣換裝，十分熱情！