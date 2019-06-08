CNML格式】 【 】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 第7頁 第8頁 】 
中評現場：國瑜夜市重現　攤商香腸來不及烤
http://www.CRNTT.com   2019-06-08 14:37:43


大批民眾都在排隊買烤香腸。（中評社　蔣繼平攝）
　　中評社花蓮6月8日電（記者　蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜6月8日第二場“決戰2020贏回台灣”造勢活動，今天在花蓮市舉行，預估將湧入上萬韓粉到花蓮，造勢地點就在知名的東大門夜市，有許多韓粉上午就提早來報到，要來品嚐花蓮在地美食，周遭店家攤販除了大賺端午連假觀光財，更是大賺造勢財，攤商都忙得不可開交，更有人中午賣完提早下班。

　　挺韓團體舉辦的“庶民總統”　贏回台灣”活動，繼上回凱道號稱40萬人大成功，今天移師花蓮舉辦第二場造勢，為了彌補台北場無法擺攤的遺憾，屢在各地掀轟動的“國瑜夜市”也如期開張，花蓮東大門夜市場地原本預計開放免費50攤位，也因報名實在太踴躍，特別加碼到150攤，要讓民眾一次逛好逛滿。

　　花蓮場造勢地點就在知名的東大門夜市，有許多韓粉上午已經提早來報到，準備來品嚐花蓮在地美食，周遭許多美食名店也趕緊備料，比平常足足多了2倍，準備要來大賺觀光財及造勢財。

　　活動會場外福町路跟重慶路口處，許多民眾都在排隊買烤香腸，人潮太多，根本來不及烤，不少人一等就是20分鐘。來自基隆的香腸、烤肉攤販表示，這一次準備了200斤的大香腸來賣，台北造勢很可惜不能擺攤，現在就是跟著韓國瑜跑透透。

　　來自高雄的青天白日旗衣、帽的攤商自稱是韓家軍，他說，這麼好的韓國瑜一定要支持他選“總統”，只要是韓粉通通打折隨便賣，買衣服送青天白日貼紙。不到下午1時，準備的百件衣服就已經被掃光，提早下班，讓他直呼大賺“造勢財”。

　　不少前來挺韓的民眾，買了衣服也現場直接脫衣換裝，十分熱情！ 


【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 第7頁 第8頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 CNML格式】 【 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：