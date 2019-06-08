中評現場：蔡英文輕鬆入場　賴清德略顯嚴肅

蔡英文接受媒體訪問。（中評社 洪德諭攝） 賴清德接受媒體訪問。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月8日電（記者 洪德諭）民進黨2020初選電視政見會8日下午2點在華視舉行，蔡英文、前“行政院長”賴清德正面對決。觀察兩人會前氣氛，蔡英文停下來跟媒體揮手並展現笑容，前“行政院長”賴清德快速步入會場，表情略顯嚴肅，兩人相比賴清德似乎較為緊張。



蔡英文、賴清德將先申論，兩人各10分鐘，接著再進行提問，提問人為自由時報總編輯鄒景雯、台灣公民陣線發起人賴中強、今周刊社長梁永煌，提問2分鐘回答4分鐘，最後每位候選人再進行8分鐘的結論，政見發表會後，預計蔡、賴都會舉行會後記者會。



這次的政見發表會，賴清德在12點40幾分到場，穿著他一貫的打扮，黑色西裝並打上紫色領帶，蔡英文隨後於13點10分左右抵達，蔡也如同以往，穿上深藍色的西裝外套，裡頭則是搭上白色的上衣。



進場時，蔡英文、賴清德身旁除了競選團隊的發言人陪同外，賴清德多了綠委郭國文，不過蔡英文步入會場時有支持者在場外高喊加油”。



受訪時，兩人均僅短暫受訪並認真回答媒體的提問，不過賴清德在受訪完隨即快速步入會場，蔡英文則是應媒體要求停下腳步與站在不同角度的媒體揮手並展現笑容，相比之下賴清德似乎較為緊張。