政見會前很淡定　蔡英文說不用讀稿機

蔡英文。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月8日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選唯一政見會8日下午2點在華視登場，10日起將舉行電話民調。蔡英文一到會場就有民眾喊“總統”加油”，媒體詢問今天要跟自己任命過的“行政院長”面對面，心情如何？蔡英文說，今天是政見發表會，所以我們對於國政的想法，各自提出來。



蔡英文今天心情看起來不錯，相較賴清德受訪時有許多幕僚陪同在旁，蔡則只有初選辦公室發言人、台北市議員阮昭雄站在旁邊。當阮在一旁說最後一個問題時，蔡仍是繼續回答媒體提問，加上媒體要求拍攝揮手，因為取角問題，攝影記者一下子說左邊、一下子說右邊、一下子說前面，蔡微笑配合，光揮手就大約1分鐘。



而且被問到政見會是否要靠讀稿機？蔡英文也說，這樣場合過去好幾次，都沒有讀稿機，臉部仍帶著微笑。



蔡英文今天也穿著與過去一樣的黑色套裝，但心情上看起來輕鬆，媒體問到她插在口袋的筆，她也說是要做筆記的。



黨公職包括“總統府”秘書長陳菊、“行政院長”蘇貞昌、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦等都陸續出來幫蔡拉票，選情是否相對穩定？蔡英文表示，我們非常感謝他們支持，我們也希望初選過程中，說明我們執政價值，讓黨內同志都有信心。



被問到今天有做什麼特別準備，蔡英文表示，今天是政見發表會，本來就是執政團隊，我們會利用今天的機會，把3年來規劃與未來以及正在執行中的事情進行報告，“我平常心面對”。