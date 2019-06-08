基隆韓粉扛旗幟到花蓮　展現自主動員實力

6旬韓粉扛青天白日旗，從花蓮火車站走到造勢會場。（中評社 蔣繼平攝） 中評社花蓮6月8日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜6月8日第二場“決戰2020贏回台灣”造勢活動，今天在花蓮市舉行，來自各地的支持者陸續湧入。年紀已經60多歲、來自基隆的唐先生和周先生，從花蓮車站走了30分鐘來到會場，扛著一面大型青天白日旗，沿路吸引不少人的目光，展現各地韓粉自主動員的能力。



花蓮縣總共約33萬人，最精華的花蓮市區約有10萬人，第二場“決戰2020贏回台灣”造勢活動，主辦單位預估花蓮場地六期重劃區，也就是東大門夜市旁的會場，總共約能容納6萬人，但如果只有一成的人到場，人數僅有2萬多人，為了讓場面好看，各地挺韓團體都號召支持者到場讚聲，希望人數突破10萬人。



花蓮市距離高雄市有330公里，開車至少要7到9個小時，搭自強號火車也需要5小時30分左右，花費時間非常久，車程也長，通勤相當不容易，各地支持者要前往的困難度大大提升，跟61台北場造勢情況完全不同。



中午12時左右，越來越多支持者徒步來到會場，來自基隆的唐先生和周先生背著大背包扛著大型的青天白日旗相當醒目，率領著一群民眾走向造勢會場。



唐先生和周先生表示，台北要過來花蓮比較快，自強號只要2小時多左右，班次也比較多，台北場讓全台各地號稱40萬人到場支持，因此花蓮場也不能讓韓國瑜漏氣，北部人多有地利之便，一定要挺身到花蓮挺韓。



東大門夜市距離花蓮火車站有2.7公里，走路要30分鐘，但周先生說，他們為了凝聚支持者的氣勢，決定從車站走到造勢會場，都已經超過60歲的年紀，但是平常有在爬山，體力可以應付，“絕對沒有問題，一定要支持韓國瑜”，讓長輩來以身作則，讓年輕人看看。



唐先生則說，民進黨執政讓百姓過的太苦了，國民黨又太多權貴及貪腐的人，只有韓國瑜不一樣，深信只有韓可以改變台灣，帶領“中華民國”延續下去。