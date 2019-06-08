賴清德申論：台灣非世襲帝制　應由人民選擇

賴清德。（中評社 洪德諭攝） 左起賴清德、卓榮泰及蔡英文。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月8日電（記者 洪德諭）民進黨2020初選電視政見會8日下午2點在華視登場，挑戰蔡英文的賴清德在政見會申論階段時提到，他參加初選不是否定過去執政，台灣已是民主社會非世襲帝制，交棒應由人民決定，因此也沒有偷襲、政變的問題。



今天的政見會，由蔡英文、賴清德先進行申論，兩人各10分鐘，接著再進行提問，提問人為自由時報總編輯鄒景雯、台灣公民陣線發起人賴中強、今周刊社長梁永煌，提問2分鐘回答4分鐘，最後每位候選人再進行8分鐘的結論，政見發表會後，預計蔡、賴都會舉行會後記者會。



申論時賴清德先點出參與初選的正當性，他表示，參選不是為了個人且是超越派系，也不是否定過去執政，台灣是民主社會非世襲帝制，交棒應由人民決定，因此沒有偷襲、政變的問題。賴強調，從去年九合一、3月16日補選，可看出台灣人民檢視施政不是8年，應勇敢發揮接力賽的智慧，若2020不保，執政的價值也將前功盡棄。



接著賴清德提出他的施政方向，有四大目標，第一是守護台灣，他將堅持反對一中、一國兩制，不讓台灣成為第二個香港、西藏，同時會加強美台軍事合作強化國防自主；第二是團結台灣，台灣社會已經對立多年，不團結將無法因應變局，他將會用人唯才建立廉能、開放以人為本的政府，重拾人民對政府的信心；第三是投資台灣，賴特別提到年輕人政策，他說，將讓年輕人畢業找得到工作、想結婚、生小孩都有能力，並提供年輕人創業機會；第四則是壯大台灣，台灣間堅定站在自由民主聯盟，並與美國等主要國家簽訂FTA。