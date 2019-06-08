初選若敗會挺對手？蔡：重點在打贏大選

民進黨2020初選，今天舉辦唯一一場電視政見會，左起賴清德、卓榮泰及蔡英文。（照片：民進黨提供） 中評社台北6月8日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選8日下午2點在華視舉辦唯一的電視政見會，10日起進行民調。對於提問人問到初選失敗，會繼續團結勝選，或是君子之爭嗎？蔡英文仍未直接回應，她表示，不管初選誰勝出，重點在於這個人能否體現民進黨價值，能否帶領台灣脫胎換骨，能否打贏2020大選。



蔡英文表示，民進黨過去都有初選兩人或三人相爭的情況，在初選結束後都訴求團結一致，這是第一次有現任者在初選受到挑戰，我們思考選後團結的時候，就必須思考如何團結，她剛才在開場的時候講了民進黨價值，跟我們民進黨要為台灣社會所實踐的價值跟政策。



蔡英文強調，她剛才仔細聽了賴所做的“國政”藍圖擘劃，其實也不出過去幾年長期累積出來，對很多的價值，很多的路線，甚至於很多的政策主張跟看法。 我們的執政團隊已經三年了，中間有一年四個月是賴“行政院長”。“2020大選你要問我，我們憑什麼打贏2020大選，道理很簡單，對於執政黨要贏得大選，就是執政受人民肯定。”



對於初選若落敗會不會團結勝選？蔡英文未明確回應，她只說，在初選之後不論誰得到提名權，重點不再是誰代表民進黨選“總統”，重點在於這個人能不能體現民進黨執政價值，能不能為台灣帶來根本性的改變，能帶領台灣進行脫胎換骨的工程，只有這樣，我們才能夠把民進黨的人集結在一起，也只有這樣我們可以讓社會上更多的人加入執政行列，讓我們可以贏得2020的大選。