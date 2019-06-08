高雄造勢　王金平：說不定還有延長賽

藍委王金平出席“王金平之友會高雄三山分會”成立大會。（照片：王金平臉書） 中評社台北6月8日電／日前已宣布退出中國國民黨2020黨內初選的前“立法院長”王金平今天出席“王金平之友會高雄三山分會”成立大會，致詞時語帶玄機表示“說不定還有延長賽”，現在要推出怎樣的選手，國民黨要想清楚，不是民調最高就最強。



國民黨2020初選目前支持度最強的高雄市長韓國瑜下午在花蓮參與韓粉為他舉行的造勢大會吸引數萬人參與，“王金平之友會高雄三山分會”成立大會上午則在高雄市岡山區海中鮮婚宴會館舉行，約上千人參加，形成打對台現象。



今天有高雄鳳山、岡山、旗山“三山”地區上千人湧進熱情相挺，場面熱烈。包括無黨團結聯盟主席林炳坤、國民黨“立法委員”黃昭順、高雄市議長許崑源、副議長陸淑美、前“立委”許舒博、侯彩鳳、林國正及多名高市議員及高雄市農會理事長蕭漢俊等到場相挺，展現王金平基層實力。



王金平表示，比賽要看結果，就像棒球賽要打到9局後才知輸贏，說不定還會有延長賽。現在要推出怎樣的選手，國民黨要想清楚，不是民調最高就最強，但這不代表他要當第三者，他還是要繼續關心“國家”。



王金平指出，宣布不參加國民黨2020初選是要走入基層，聆聽大家心聲，整合各方力量，幫助國民黨翻轉台灣，政黨輪替。現在國民黨2020初選，黨內不團結，互相打來打去跟民進黨一樣，未來國、民兩黨會變怎樣，大家還不知道，只能靜觀其變。



王金平引用日據時代台灣民族運動者蔣渭水的話，“同胞要團結，團結就會有力量”，呼籲大家團結。



王金平也提到，“國會”現因民進黨占多數席次，許多法案都以人數“碾壓、強硬表決通過”，導致社會衝突、人民對立，如一例一休法案通過後造成政府、人民和資方三輸，未來如要重新修法一定要讓國民黨在“國會”占多數，否則死路一條。

