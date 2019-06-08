中評關注：韓流2.0　匯集國族認同愛國心

韓粉跟著台上起舞，宛如嘉華會。（中評社 高易伸攝） 中評社花蓮6月8日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜用“Yes， I do”表態參選2020大選意願，6月1日起接連在台北“總統府”前凱道、6月8日的花蓮東大門夜市舉辦造勢大會，韓粉依舊不離不棄長途跋涉，崮中緣由便在於韓激起了基層百姓的“愛國心”。



雖然國民黨“總統”擬參選人、鴻海集團董事長郭台銘也把“中華民國”當成神主牌在打，或把“青天白日滿地紅的”符號當成帽子戴在頭上。但韓國瑜的“國族認同符號”卻使用得比郭還早。



韓國瑜從去年三山造勢鳳山首場便形塑出“旗海飄揚”的強烈印象，讓不少南台灣支持者大為感動，直呼高雄已好久沒有見到如此感人現象。隨後，韓國瑜每場造勢活動，幾乎都是旗海飄揚的景象。力挺韓國瑜的基層民眾再也不害臊把“中華民國”得符號與顏色穿戴在身上，這種國族認同，韓國瑜比郭台銘早早起跑了至少半年。



若再分析韓國瑜造勢場合所挑選的歌曲，包括夜襲、我的未來不是夢、明天會更好、“中華民國頌”、“國旗歌”、月亮代表我的心、古月照今塵、梅花、愛拼才會贏等，在支持者心中韓國瑜才是真正的庶民及“中華民國”代言人。



今日花蓮場造勢，力挺韓國瑜的庶民代表“杏仁哥”一上台就高喊“庶民選總統”，台下群眾更有志一同地回應台上喊“總統”選庶民”。這句“庶民選“總統”、“總統”選庶民”宛如一劑洗腦強心針，深植進韓粉支持者的心中堅定不移。韓的造勢始終秉持音樂歌唱、夜市歡樂等正面元素，不搞悲情路線，讓支持者參與宛如嘉年華會。沒有動員，全是發自內心的自發性。這股潮流不僅會衝擊國民黨，也會衝擊民進黨的選舉態勢。



有人觀察，韓流正在高雄退燒，有過半高雄市民不支持剛上任的高雄市長韓國瑜參選2020，但撇除高雄政治版圖始終“綠大於藍”的現實，韓流去年成功翻轉高雄已是奇蹟，若韓流能在2019下半年再次席捲全台，韓依舊有上位的可能性。