民進黨初選政見會　蔡英文申論全文

蔡英文。（照片：民進黨提供） 中評社台北6月8日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選8日下午在華視舉行政見會，10日起進行民調。蔡英文在申論時表示，她沒有背離民進黨的價值路線，而是把民進黨長期為台灣所主張的價值一一落實。蔡表示，三年有成，我們已經開始收成，痛苦會過去，美麗會留下來，成績也會留下。我們要相信自己的成績，不要妄自菲薄，更不要輕易的自我否定，一個執政黨如果自我否定的話，不知道要如何面對即將到來的2020大選。



蔡英文申論全文如下：



謝謝主持人，我們三位提問人，我們卓主席，我們賴前院長，我們在電視機前面，網路上的朋友，大家午安大家好。



我們剛才仔細聆聽了賴前院長對於“國政”的擘劃以及藍圖，我在這裡要跟大家報告的就是說，我也有我的“國政”藍圖，不但有藍圖，而且我的工程已經開始了，我的房子已經蓋了一半了。我今天就要利用這個機會，來跟各位報告，在過去的三年，我為台灣，為民進黨的執政做了什麼。



首先我要說，在過去的三年，我們實踐了民進黨的價值，2008年我擔任民進黨主席，帶領民進黨從廢墟中站起來，在那個時候，我們開始思考民進黨應該有什麼樣的價值，除了清廉、勤政、愛鄉土之外，我們還有非核家園，我們還主張轉型正義，多元經濟、“國防”自主種種的價值，在2010年我們成立了智庫，在我們所堅持的價值之上，我們形塑相關的政策，來實踐我們的價值，那麼從2012年的十年政綱到2016年一系列的政策的提出，都是為了體現我們長期民進黨所主張，所堅持的價值，那麼過去的三年，也是這樣的一個過程，我沒有背離民進黨的價值路線，我是一一的把民進黨長期以來，為台灣所主張的價值在一一的落實，實踐價值進行改革，一定在過程中會有困難的時候，也有爭吵的時候，那麼在鋪天蓋地的壓力之下，受到反對黨的反對，受到改革衝擊的反對者的陳抗，在種種壓力下，我勇敢面對，我也承受代價，我能夠勇敢前進。



在18%年金改革這個部分，我們取消的18%，我們並沒有把它收回政府，把它放入基金，讓基金可以永續，讓我們的“國家”財政可以穩定，基金可以永續，退休的人可以不用擔心領不到退休金。



在能源轉型與非核家園，我們就修了能源法（再生能源發展條例）跟電業法，讓我們有再生能源發展的空間，歷經兩三年的努力，我們第一個離岸風電主要投資者沃旭公司，已經開始一千六百億的風電投資，後續有好幾個國際知名的廠商將會投入我們台灣的離岸風電的產業，這整個產業將會帶動本土離岸風電的發展，將來我們將會是亞洲最重要的風電發展基地。



轉型正義雖然我們歷經了波折，但是在白色恐怖時代在美麗島事件我們的民主前輩，在歷史上所受的冤屈，我們都一一解除他們的罪名，這就是我們轉型正義最重要的工程之一。以前沒有人做的或做不到的改革，我們都勇敢地承擔或勇敢的去做，在內外壓力之下，我也堅持台灣的主權，台灣的主權這個事項上我從來都沒有妥協，也從來沒有讓步過。



改革會受傷，會付出代價，但是這難道不是民進黨長期為台灣所擘劃的價值、所擘劃的理想嗎？難道這不是台灣社會所需要的嗎？



我沒有背離民進黨的價值，也沒有辜負台灣人民的期待。接下來我還要跟各位報告的是，這三年來我幫台灣打下來的基礎，首先，我們的稅改，這是是在2016年，我們馬上進行的稅改工程。經過當時的院長林全院長，仔細的擘劃，經過賴前院長提交“立法院”，到了2018年開始實施，在2019年5月開始報稅的時候，我們的人民有很深的感受，這一次的稅改，確實對於年輕世代也好，還是我們社會普遍的大眾也好，帶來很大的減稅效果，這個有助於我們所得分配的正義，也有助於年輕世代受薪者，他們可支配所得增加。



我們也啟動了“國防”自主的工程，經過了兩三年的努力，而且是很困難的工程，“國艦國造”已經開始了，我們的廠房也已經正式動工 ，這是歷任“總統”，都想做但是做不到的，除了潛艦之外，我們的海軍跟海巡，總共有200艘的高效能，而且是現代化的艦艇的建置，都是要“國艦國造”，讓我們“國內”的產業，有一個好的商源。



“國機國造”，在今年九月，我們的原型機就可以出廠，“國防”自主，帶動的是我們“國防”產業的發展。



在產業升級轉型方面，我們透過五加二產業升級創新的計劃，我們已經看到初步的成效。我們的機械產業、還有物聯網產業，已經是第三個、第四個破兆元的產業。

