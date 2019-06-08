朱立倫：國民黨越吵支持度越低　不要黨內互打

中評社台北6月8日電／針對民進黨主席卓榮泰說民進黨初選雖風風雨雨，但沒有奇奇怪怪，前新北市長朱立倫今天說，民進黨再怎麼吵最後一定會團結，甚至越吵政黨支持度越高，但國民黨是越吵支持度越低，這是大家應關注的問題。



中央社報道，高雄市長韓國瑜“決戰2020贏回台灣”造勢花蓮場今天登場，爭取國民黨“總統”提名的朱立倫說，自己是默默地做、提出政見，大家都看在眼裡，選“總統”不只要選最強，也要適合，兩者應並重。



韓國瑜下午在花蓮造勢，宣布不參加國民黨“總統”初選的前“立法院院長”王金平今天在高雄出席王金平之友會的成立活動，朱立倫上午則參觀名偵探柯南科學搜查展。



媒體詢問，韓、王兩人都在造勢，朱立倫卻在看展，是否對初選感到緊張。朱立倫回應說，看展覽、下午看老人公寓，都會提出相關的政策，他都是默默地在做，很多人也看在眼裡，他才是最適合的人選。雖然自己聲勢沒有那麼大，但卻是大家都可以接受的人選。



是否認為未來國民黨最大挑戰是整合支持者，朱立倫表示，他從一開始到現在，都扮演整合者的角色，希望成為最適合 、最強的人選，兩者必須並重，“總統”大選不只要選強，也要選適合的。



國民黨將舉辦國政願景電視發表會，朱立倫說，他很有信心，因為平日就在累積，他在臉書上直播提出政見應該有30多集了，也有16年地方首長的經驗，政見會他將提出更完整的說明，也希望可以成為國民黨共同的政見。



至於有人批評韓國瑜的造勢是在同溫層中取暖，朱立倫說，他不會這樣看，會去花蓮場的民眾也都支持國民黨，祝福韓國瑜造勢成功。媒體追問，但韓粉都在攻擊國民黨，朱立倫說，他一再強調，黨內不要互打，應該彼此鼓勵，比好不比爛。



王金平日前宣布不參加“總統”初選，是否認為這是王金平錯誤判斷，朱立倫說，尊重他，王金平是國民黨重要成員，也會成為2020國民黨的重要助力。



若當選“總統”是否會找王金平擔任“行政院長”，朱立倫說，目前不會去做這樣的思考，現階段是想辦法在一個月的時間，讓民眾看到他的決心、帶領台灣的能力。



民進黨“總統”初選政見會下午登場，朱立倫認為，蔡英文跟賴清德應該說明民進黨執政3年來為何讓民眾不滿意。