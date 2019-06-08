賴清德：蔡贏是2.0　我贏是全新希望

賴清德。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月8日電（記者 洪德諭）民進黨2020初選8日下午2點在華視舉行電視政見會兩強交鋒，10日起民調。賴清德表示，民進黨需要經過一個完整的初選，否則恐怕很難贏得未來勝利。他也說，“蔡英文贏了就是蔡英文2．0，如果是我贏了，就是一個新的希望”。



針對主權議題，蔡英文說，她執政3年來最重要工作是確保台灣主權自主跟獨立，建立世界的支持，拒絕一國兩制，這些每天都要做。賴清德說，台灣是“主權獨立國家”，處理兩岸的底線要講清楚。



賴清德也批評，之前就承諾，自己輸了就支持蔡，“初選時間延遲三次，辦法也改了”，其實自己是黨內最具勝算的人，最有實力打敗對手，也能讓“立委”不至於受到衝擊，希望國人可以支持他。



賴清德說，他聽了很多人意見，認為民進黨需要經過一個完整的初選，否則恐怕很難贏得未來勝利。他也說，“蔡英文贏了就是蔡英文2．0，如果是我贏了，就是一個新的希望”。



台灣公民陣線發起人賴中強提問在主權上，兩人的立場有何不同，是否同意台灣人才是“國家”的主人，以及是否贊成修改“國籍法”，明訂台灣人民才是“中華民國”人民。



蔡英文表示，在主權立場上，民進黨沒有太大不同，“中華民國”是“主權獨立國家”，未來由台灣2300萬人民決定，幾乎是全台的共識，修不修“國籍法”，都不會改變這個事實。



賴清德說，他即便訪問上海，也是公開講民進黨的台灣前途決議文，台灣是“主權獨立國家”，處理兩岸的底線要講清楚，不然現狀一再改變，且改變現狀的都是中國；台灣要站在自由民主的價值下，共同抵抗共產勢力擴張，同時推動中國民主化，不僅台灣可以安全、維護台灣主權與民主，對和平也有幫助。





