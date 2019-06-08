國民黨初選參選人將簽公約　承諾不惡意攻擊

中評社台北6月8日電／國民黨“總統”初選競爭激烈，國民黨已發出參加初選公約書，參選人需簽名承諾初選期間不惡意攻擊其他參選人，並將約束支持者不得有挑釁行為；若未獲得提名，也絕不違紀參選，將全力支持國民黨提名人選。



國民黨將在10日公布參加“總統”初選名單，爭取提名的鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中5人已繳交選務作業費新台幣500萬元，5人參選態勢底定。



此次黨內初選多人競爭，有不少黨內互打的傳言，朱立倫日前不斷呼籲，伸手不打自己人；周錫瑋日前也公開簽署初選承諾書，保證將會保持風度，肯定對手優點，絕不攻擊對手。



中央社報道，黨務人士指出，無論“立委”或縣市長初選，黨中央都會請參選人簽署一份選舉公約，此次“總統”初選公約也已擬定好，並送交給參選人，待他們簽名後交回。



根據“中國國民黨第15任總統副總統選舉總統候選人提名參加初選同志公約”，參選人在競選活動期間須遵守7點規定，包括不以言論或其他行為損害國民黨聲譽，破壞國民黨團結；參選人或團隊絕不惡意攻評其他參選同志，並將約束支持者不得有挑釁攻評作為。



為維護優良選舉風氣，遵守“總統”“副總統”選舉罷免法相關規定參與黨內初選，不請客、不送禮、不以期約賄選等方式爭取提名或競選；不以聚眾示威、抗議、暴力或其他非理性方式，影響提名作業。



同時，絕不從事宣傳、引導選民妨礙民調真實性回答及任何試圖影響民調公正性的行為；執行民意調查期間，不同時進行電話拜票、電話民調，並絕不將民調執行現場觀察結果外傳。



公約內容要求參選人尊重黨內初選及提名機制，如未獲提名，絕不違紀參選，並願意全力及號召支持者支持黨所提名同志，贏得選舉；以上約定如有違反，願受黨紀處分，絕無異議。