中評現場：三聲“清德兄”看出蔡英文策略

蔡英文展現高度自信。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月8日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選8日下午2點在華視舉行電視政見會，10日起民調。相較賴清德較為強硬的挑戰態度，蔡英文最後以軟性的呼籲三度喊“清德兄”，並說我們對手不在這個講台上，我們要團結每個人，網路上、電機上前的每個關心民進黨、關心台灣的人，“不能說只有我才能贏，是要團結才能贏”，“我要跟清德兄說，這一局我們兩個態度最重要，我們要放下個人，團結贏得勝選”。



蔡英文今天的基調是拉高高度，一再強調自己過去三年執政作了什麼，也一再強調國際上對於台灣維持區域穩定的肯定，並且也肯定賴清德擔任“行政院長”一年四個月的政績。蔡英文整場政見會都把自己定位尋求連任的執政者，而非黨內初選的競爭者，全場幾乎都沒有批評賴清德。



蔡賴兩人今天神情非常嚴肅，蔡英文減少看稿，並且加強說明時的手勢，雖然有時候也有小語塞，但與過去公開行程致詞相比，蔡確實努力不看稿，力求自然的表現，展現她執政三年的自信。



蔡英文在整場政見會，都強調自己是最有經驗的執政者，在未來國際複雜的變化中，她是最有經驗。最後她還溫情喊話“清德兄”，我們對手不在這個講台上，我們要團結每個人，我們要放下個人團結贏得勝選。



政見會後，兩人再度簡短握手，但沒有交談，走下台後各走各的，也沒有互動。