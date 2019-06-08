約翰遜領跑首相爭奪戰　英國硬脫歐風險上升

中評社北京6月8日電／英國首相特雷莎·梅7日正式辭去執政黨保守黨領導人一職。保守黨選舉產生的新領導人將接替她成為新首相。



新華社報道，英國保守黨領導人選舉即將正式拉開帷幕，前外交大臣鮑里斯·約翰遜目前呼聲較高。分析人士認為，以約翰遜為代表的“脫歐派”如上台，可能會不惜代價推動英國“脫歐”，鋻於英國和歐盟就脫歐達成新協議非常困難，英國“硬脫歐”風險上升。



約翰遜成最熱人選



特雷莎·梅7日“安靜”離職，沒有發表任何公開聲明，也沒有舉行新聞發佈會。首相府新聞發言人證實，她隨後會向黨內高層遞交辭職信。特雷莎·梅辭去保守黨領導人後，將繼續留任英國首相，直到新首相產生。



英國此前與歐盟達成的“脫歐”協議已連續三次遭英國議會下院投票否決。為打破“脫歐”僵局，特雷莎·梅5月承諾提前卸任。



根據規定，首相卸任後將由執政黨選舉產生的新領導人接替。新首相人選需經女王批准，任期至下次大選。



保守黨新領導人選舉程序將於10日正式啟動。新領導人將通過多輪黨內選舉產生，預計勝出者將在7月底產生。英國輿論認為，下屆首相職位的有力競爭者包括英國前外交大臣、“脫歐派”領軍人物鮑里斯·約翰遜，環境、食品與農村事務大臣邁克爾·戈夫，外交大臣傑里米·亨特等。



其中，約翰遜是最熱門人選。據《泰晤士報》報道，保守黨內多位溫和派議員均已表態支持約翰遜，形容他是“經受過考驗的勝者”，並有能力“激勵和重振保守黨”，擊退來自“脫歐黨”領導人法拉奇和反對黨工黨領導人科爾賓的挑戰。



目前，約翰遜在保守黨領導人的競爭中不斷擴大優勢，至今已獲得40名保守黨下院議員的公開支持。分析人士認為，相較於其他候選人，約翰遜在保守黨中的威信頗高，一旦他能獲得黨內下院議員的支持進入最後的黨員投票階段，則他高票當選該黨新領導人並接任首相的幾率會非常大。

