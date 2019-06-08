賴清德反擊蔡：大選若輸執政價值毀於一旦

賴清德（左）與蔡英文。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月8日電（記者 洪德諭））民進黨2020初選8日下午2點在華視舉行電視政見會，10日起民調。蔡英文在申論階段提到過去3年實踐了民進黨的價值，並沒有背離民進黨的價值與辜負台灣人民的期待。對此，賴清德在結論階段回應，2020若輸掉，蔡談到的執政價值將毀於一旦，他有信心打敗國民黨候選人。



申論階段，蔡英文說，在過去的三年，我們實踐了民進黨價值，2008年他擔任民進黨主席，帶領民進黨從廢墟中站起來，“改革會受傷，會付出代價”，但她沒有背離民進黨的價值，也沒有辜負台灣人民的期待。



對於上述的說法，賴清德表示，感謝蔡英文2008年起帶領民進黨重返執政，但2018年九合一大選遭遇空前困難，必須嚴肅面對人民選票檢驗，勇敢掌握接力賽的智慧，2020輸掉，蔡談到的執政價值將毀於一旦。



結論階段，蔡英文向賴清德喊話，“願意一起合作，為了台灣放下個人贏得選舉”。賴清德則說，1加1大於2到底第1個1誰做代表非常重要，賴以棒球比賽為例，一場球賽最大價值是贏得勝利，為了贏得比賽，球團不會說派出最強的投手就是背叛團體，若拘泥於這樣的想法，將犧牲團隊的努力。



賴清德說，勝利是最大價值，未來幾天做出歷史性決定，就看要不要錯過良機讓重返執政的價值蕩然無存，讓過去的努力毀之一旦，請大家支持他代表民進黨出馬打這場選戰，他有信心打敗國民黨候選人。