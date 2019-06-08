習近平出席聖彼得堡國際經濟論壇全會並致辭

中評社北京6月8日電／第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇全會7日在聖彼得堡舉行。中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京、保加利亞總統拉德夫、亞美尼亞總理帕希尼揚、斯洛伐克總理佩列格里尼、聯合國秘書長古特雷斯等出席。



新華社報道，習近平發表了題為《堅持可持續發展 共創繁榮美好世界》的致辭，強調面對世界百年未有之大變局，中方願同國際社會一道，合力打造開放多元的世界經濟，努力建設普惠包容的幸福社會，致力構建人與自然和諧共處的美麗家園，攜手開闢嶄新的可持續發展之路。



習近平強調，今年是新中國成立70週年。作為世界最大的發展中國家和負責任大國，中國始終堅定不移履行可持續發展承諾，高度重視加強可持續發展國際合作。2013年，我提出共建“一帶一路”倡議，旨在實現各國互利共贏、共同發展。共建“一帶一路”同聯合國2030年可持續發展議程在目標、原則、實施路徑上高度契合，得到國際社會積極響應和支持。今年4月，第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇在北京成功舉辦，各方一致同意推進高質量共建“一帶一路”，走綠色、低碳、可持續發展之路。



習近平指出，俄羅斯是中國開展各領域合作的重要優先合作夥伴。共建“一帶一路”同普京總統倡議的“大歐亞夥伴關係”理念相通，兩大倡議可以相互支持、相互促進、並行不悖，有力推動區域經濟融合，實現共同的可持續發展。



習近平強調，可持續發展契合世界上絕大多數國家的共同訴求。中方願同國際社會一道，攜手開闢嶄新的可持續發展之路。



第一，我們要堅持共商共建共享，合力打造開放多元的世界經濟。中國將不斷擴大對外開放，放寬市場準入，營造公平競爭的市場環境。我們將旗幟鮮明推進經濟全球化進程，維護多邊貿易體制，致力解決世界經濟發展不平衡不平等問題，為廣大發展中國家創造更多機會。中國願同各國分享包括5G技術在內的最新科研成果，共同培育新的核心競爭力。



第二，我們要堅持以人為本，努力建設普惠包容的幸福社會。中國將繼續打好精準脫貧攻堅戰，努力新增就業，大力扶持職業教育，支持志願服務、慈善事業健康發展，保障弱勢群體合法權益。我們願同各國就減貧、社保等加強交流合作，為各國人民帶來更大獲得感、幸福感、安全感。

