蔡英文：立場明確　維持兩岸穩定不挑釁

蔡英文。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月8日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選8日下午2點在華視舉行電視政見會，10日起民調。蔡英文在政見會結論時表示，她是現階段、下個階段台灣需要的領導人。面對中國，她立場很明確，就是要維持兩岸的穩定，我們不挑釁，我們基本的立場，就是堅持我們的“主權”，關鍵的時候，我們絕對不會含糊，我們不會讓中國有誤判，也不會讓國際社會有誤解。



蔡英文表示，她今天站在這裡，要捍衛的不是她個人的權位，要捍衛的是執政的價值，要捍衛的是民進黨的黨員、跟支持者對台灣的堅持。賴清德一年四個月的“行政院長”任期的執政，也是她要捍衛的。



蔡英文強調，2020不能說只有她才能贏，而是要一起贏，一加一絕對大於二。她曾經說過，願意表達一起合作，為民進黨，為了台灣，放下個人，團結面對，贏得勝選。



以下為蔡英文結論全文：



謝謝主持人，我們三位提問人，卓主席，賴前院長，還有電視機前面，網路上的朋友，大家好。在結語我想跟各位報告，在下一個世代，在下一任“總統”任內，世界局勢將會急遽變化，下一任“總統”的挑戰會更艱鉅也更大。國際局勢快速的變化，加上中國的威脅滲透，台灣的“國家安全”正面臨複雜挑戰，台灣這個時刻須要有一個“國家安全”的經歷的“總統”帶領這個“國家”。



跨國供應鏈也正在改變當中，台灣的角色將來也會越來越重要，機會是隨時都會來的，但也是稍縱即逝，領導人要掌握機會，領導人要累積籌碼，機會來的時候我們開始啟動對美FTA談判，CPTPP的談判，還有跟其他國家的雙邊貿易談判，這時候需要有國際視野，能精準掌握國際局勢，熟習國際談判實務的領導人。



蔡英文就是我們現階段，跟下個階段台灣需要的領導人。我有足夠的歷練，我有抗壓的能力，我可以堅定守住“國家”立場，我也可以獲得國際信賴。也因此，三年來台灣在國際間再也不會如在野黨所說的是麻煩製造者，或著是問題的來源。我們在今天的國際社會裡，大家都覺得台灣是區域和平穩定的貢獻者，是世界上良善的力量，是可以信賴的夥伴。



也因為如此，所以，亞東關係協會，在我的任內，已經改名為台灣日本關係協會，而CCNAA北美事務協調委員會，也在我的任內，就在前幾天，它已經改名為台灣美國事務委員會。



除此之外，美國在我的任內，通過很多友善台灣的法案，也持續軍售台灣最先進的武器。歐盟對台灣有很多支持跟交流，歐洲的“國會”對台灣更是支持，在WHA的大會上，有更多的朋友替台灣來發言。



新南向政策，從不被看好，到今天所有的新南向國家，都想積極地來爭取台灣的投資，今天看起來，新南向政策其實是一個非常前瞻性的作為，在國際的貿易，跟經濟的次序重組的過程中，無疑就是一個最具前瞻性的政策。



“邦交國”的合作計劃，從我們過去的單向給予，到現在雙向的合作，更重要的是，我們可以跟主要的國家來合作，來扶植我們的盟邦，我們跟美國共同投資巴拉圭，就是一個最好的代表。



面對中國，我的立場很明確，就是要維持兩岸的穩定，我們不挑釁，我們基本的立場，就是堅持我們的“主權”，關鍵的時候，我們絕對不會含糊，我們不會讓中國有誤判，也不會讓國際社會有誤解。



各位朋友，2008年，當我接任民進黨黨主席的那一刻，我站在台上，我知道我的責任很重，我也有承擔責任的準備，我不知道民進黨可不可以在廢墟中站起來，但是那個時候民進黨是全黨最團結的時候，我們克服困難，我們從廢墟中站起，我們沒有讓對手看不起我們。



這十一年來，我跟民進黨休戚與共，困難的時候我沒有離開，也沒有逃避困難，我勇敢的面對，希望能夠帶領大家度過重重的難關，讓我們的“國家”可以更強大，我們的價值可以被實踐。



民進黨從來都不是因為一次的失敗而失志的政黨。去年十一月二十四號選舉，選民確實給了民進黨一個警訊，一個教訓，但是，選民要我們檢視的是，我們的腳步跟順序，還有我們的施政跟人民期待之間的差距。我們的政策方向，我們的價值沒有錯，我們一定要檢視要反省，但是不表示我們要放棄我們的價值。

