習近平在聖彼得堡國際經濟論壇全會上的致辭

中評社北京6月8日電／新華社報道，第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇全會7日在聖彼得堡舉行，國家主席習近平出席併發表題為《堅持可持續發展 共創繁榮美好世界》的致辭。全文如下：



堅持可持續發展 共創繁榮美好世界



——在第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇全會上的致辭



（2019年6月7日，聖彼得堡）



中華人民共和國主席 習近平



尊敬的普京總統，

尊敬的各位同事、來賓，

女士們，先生們，朋友們：



很高興應普京總統邀請，出席本屆聖彼得堡國際經濟論壇。衷心感謝普京總統和俄方朋友的熱情接待和週到安排。



聖彼得堡是俄羅斯第一大港口，也是享譽世界的“波羅的海明珠”。300多年的歷史積澱和近年來的快速發展，賦予這座城市濃郁的古典氣質和鮮明的時代風貌，令人讚嘆。普京總統曾經彈奏過一首俄羅斯歌曲：“涅瓦河畔有一座城，那是我們勞動的結晶”，生動反映了聖彼得堡在俄羅斯人民心中的特殊位置。



聖彼得堡國際經濟論壇自1997年創辦以來，規模不斷擴大，影響力日益提升，已經成為各方交流思想、凝聚智慧、共謀合作的重要平台。本屆論壇以“打造可持續發展議程”為主題，契合當前國際社會共同關切，具有重要現實意義。



當今世界正經歷百年未有之大變局。新興市場國家和發展中國家的崛起速度之快前所未有，新一輪科技革命和產業變革帶來的新陳代謝和激烈競爭前所未有，全球治理體系與國際形勢變化的不適應、不對稱前所未有。



面對變局，群策群力、合作共贏是各方的正確選擇。放眼世界，可持續發展是各方的最大利益契合點和最佳合作切入點。聯合國2030年可持續發展議程著眼統籌人與自然和諧共處，兼顧當今人類和子孫後代發展需求，提出協調推進經濟增長、社會發展、環境保護三大任務，為全球發展描繪了新願景。

