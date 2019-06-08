外交部長王毅談習近平俄羅斯之行

中評社北京6月8日電／2019年6月5日至7日，國家主席習近平應邀對俄羅斯進行國事訪問並出席第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇。行程結束之際，國務委員兼外交部長王毅向隨行記者介紹此訪情況。



新華社報道，王毅說，在中俄建交70週年的歷史節點，在世界百年變局的關鍵當口，習近平主席這次訪俄之旅繼往開來，影響深遠。訪問期間，習近平主席同普京總統深入規劃兩國全方位合作，引領中俄關係邁入新時代；在聖彼得堡國際經濟論壇精闢闡述可持續發展主張，推動國際合作踏上新征程。這次訪問釋放的明確信號是，中俄深化互信協作的共識牢不可破，中國倡導互利共贏的信念堅不可摧，任爾亂雲飛渡、憑他風吹浪打，千磨萬擊還堅勁，為大國關係確立穩定性，為全球發展注入新活力，為國際社會增添正能量。



不到3天時間裡，習近平主席輾轉莫斯科、聖彼得堡兩地，出席近20場活動，政經文相濟，雙多邊兼顧，敘友誼、聚共識、促合作，取得豐碩成果。國內外輿論高度關注，認為中國作為負責任的大國，在對外交往中講信修睦、弘義融利，在國際社會深得人心、廣獲支持。



一、發揮元首引領作用，開啟中俄關係新時代



王毅說，得益於兩國元首密切交往和戰略引領，中俄關係近年取得長足發展，進入歷史最好時期。此訪是習近平主席擔任中國國家主席以來第八次到訪俄羅斯，也是連任國家主席後首次對俄羅斯進行國事訪問，受到普京總統隆重熱情接待。除大小範圍正式會談，兩國元首還在聖彼得堡長時間晤談，在高度信任、親密友好的氣氛中，就雙邊關係和國際形勢的全局性、長期性、戰略性問題充分交換意見。在見證兩國歷史情誼的莫斯科大劇院，習近平主席同普京總統一道出席中俄建交70週年紀念大會併發表重要講話，回顧歷史總結經驗，面向未來規劃藍圖。兩國元首簽署聯合聲明，宣佈發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，實現兩國關係與時俱進、提質升級，成為此訪最重要的政治成果。習近平主席從戰略維度和宏觀角度把握中俄關係定位和未來發展，強調要以互信為基石，築牢彼此戰略依託；要深化利益交融，並肩實現同步振興；要促進民心相通，夯實世代友好基礎；要更加擔當有為，維護世界和平安寧。這些重要主張得到普京總統完全贊同。兩國元首的政治共識將推動中俄關係大踏步邁入新時代，在更高水平實現更大發展。“交得其道，千里同好”。中俄關係經過70年風雲變幻考驗，已成功走出一條正確的大國、鄰國相處之道，愈加成熟、穩定、堅韌，不斷展現新氣象新風貌，樹立了相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係典範。

