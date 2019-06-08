初選若敗？蔡：必須遵從黨的意志和決定

蔡英文。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月8日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選兩強對決，對於初選若失敗會不會支持對手賴清德？蔡英文在電視政見發表會後再度被媒體問到，她表示，有關支持的問題，“我其實已經回答過， 我從根本回答這個問題，這一題我以前也達過，我說過我是黨員，一個黨員必須遵從黨的意志和決定”。



台灣政壇不斷有傳聞指蔡英文若初選失敗，可能脫黨參選，蔡今天的答覆似在回應外界傳聞。



民進黨2020初選今天下午2點在華視進行電視政見會，6月10日至14日進行電話民調，最快13日中午過後會有結果。



蔡英文在電視政見發表會後，由初選競選辦公室發言人、台北市議員阮昭雄陪同舉行記者會。



蔡英文強調，她在結論也有講，2020大選不是一個人、支持一個人，是整個黨、支持者、社會大眾 最有效的整合，現在的執政黨成績與價值，以及人民對執政者的信賴都是非常重要。



至於在結論提到“清德兄”時情緒有點起伏，蔡英文表示，“情緒還好啦！ 講話抑揚頓挫的時候”。



賴清德提到勝利是最高價值，一個球團不能因為選了最強投手，就說是背叛或突襲？蔡英文對此表示， 勝利是最大的考慮沒有錯，但是我們要走到勝利這條路，路徑在哪裡？個人的特質是一件事，個人怎麼整合群體力量才是最重要的事情。選舉不是一個候選人的事，是整個團隊的事情，團隊怎麼體現人民對未來期待最重要。