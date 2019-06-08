經濟困境如何解？蔡英文提三項工程

蔡英文。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月8日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選8日下午2點在華視舉行電視政見會，10日起民調。對於提問人問到台灣最重要的三個關鍵經濟的問題是什麼？解方是什麼？蔡英文提出必須要做三個工程，第一、要加速產業結構，跟產業升級，第二、內需工程必須快速地執行，加大內需的力道，第三、社會安全網完整的建構，也是最重要的工程。



《今周刊》社長梁永煌提問，過去十年，台灣的經濟成長率平均值2.9%，相較韓國3.1%，香港2.8%，如何做到經濟成長的果實，能夠讓人民有感？如何讓年輕世代感到滿意？在中美貿易戰越演越烈情況下，台灣有了吸引台商回台投資，還有外商來台投資的好機會，如何將短期利多轉為長期優勢？



蔡英文表示，在未來的四年裡面，台灣的經濟跟社會將會承受很多變數的影響，當然最大的變數還是在於美中貿易的衝突，它是反映出來美中深層的結構性的矛盾，它會根本性地改變全球的貿易秩序，也會是亞洲經濟結構有重大影響因素的來源，在這個此時此刻，台灣要做好應變，也就是面對這個變局，所做的一切努力。



蔡英文指出，在過去三年，就像她剛才講的，我們已經做了很多的措施，包括我們強化我們總體經濟的強韌度，增加我們內需，在我們整個經濟成長上面所扮演的角色，然後引回資金、引回投資，讓我們的產業有再進一步成長的機會，我們甚至於內需，我們的“國防”，以我們的非核家園、我們的能源轉型，來帶動台灣新的產業的機會跟轉型，換句話說，在過去的三年，其實我們為台灣打下一個蠻堅實的基礎，讓我們在面對美中貿易戰的時候，我們更能夠有多的空間來面對，所以在過去的努力的成果之上，在未來我們還是要持續面對美中貿易衝突將來帶來的後果，我們必須要做三個工程。



第一個工程，就是經濟信心的鞏固，我們有足夠的準備，也能夠說服我們的“國人”，對未來要有足夠的信心，所以我們要加速我們的產業結構，跟我們的產業升級。



另外，這個美中貿易衝突將會帶來我們整個供應鏈的重組，在重組的過程中，我們加速升級，加速結構的改革，我們在重組後的供應鏈裡面，去搶到最有利的地位，這是我們都要共同來努力的，另外我們要開拓更多不同的市場，新南向是一個，但是歐洲、其他的世界、其他的地方，都是值得我們要去做的。



第二個，也是我相信非常重要的一件事，我們的內需工程必須快速地執行，比如說前瞻基礎建設計劃、都市更新、社會住宅、長照2.0等等的這些投資，都必須要加速，加大內需的力道。



所以我們一方面，在外部的機會跟外部的挑戰的過程當中，我們要抓住機會，趁勢改變我們的產業結構，讓我們變成世界級的產業，另外一方面，我們要強化我們的內需，讓我們的內需快速的成長，變成經濟成長的重要來源，也在外部變動當中，替我們的經濟提供另一個穩定的基礎。



第三個，我相信將來最重要的，在一個變動中的環境裡面，社會照顧最重要，社會安全網會讓我們在市場上競逐的人，年輕的世代、退休的人，他們都沒有後顧之憂，“國家”會照顧他們，“國家”在他們老的時候會照顧他們，當他們在競爭場上退下來的時候，“國家”也會照顧他們，所以社會安全網完整的建構，是我們經濟往前走裡面，最重要的工程，謝謝。