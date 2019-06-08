蔡英文：賴提的施政藍圖　我已經在做了

蔡英文在初選競選辦公室發言人、台北市議員阮昭雄陪同下舉行記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月8日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選下午進行電視政見會，對於賴清德強調，他的人格是最強的，最有勝利的候選人，媒體詢問蔡英文有什麼特質贏過賴、贏得2020大選？蔡英文說，沒有候選人會說自己不是最強的，也認為自己最強的，“只是說與不說的問題”。她強調，剛才在政見會裡面說得很清楚，執政的價值和民進黨長期主張一致，和台灣需求一致，也為未來台灣內外挑戰做準備。



民進黨今天下午2點在華視進行2020初選電視政見會，6月10日至14日進行電話民調，最快13日中午過後會有結果。



蔡英文在政見發表會後，由初選競選辦公室發言人、台北市議員阮昭雄陪同舉行記者會。



蔡英文強調，人民的選擇應該是著眼於能為台灣做哪些事情，很高興有機會針對過去三年多做的事情，以及未來要努力方向向人民說明，相信人民會做選擇。



蔡英文記者會一開始說，今天政見說明會兩人都表現很好，“初選沒有贏家、輸家”。她今天有信心把三年來做的、實現民進黨價值、政績，感激有機會有說明的機會 。她接著說，賴清德在政見會提及的施政藍圖，就是她現在蓋的房子，“蓋房子蓋一半、師傅不能換”，“賴前院長的未來式就是現在進行式”。



媒體詢問可以對自己政見會表現打分數？蔡英文說，打分數這件事交給人民來做。



至於賴清德提到當選要憲政改革、“閣揆”同意權、“立委”兼任部會首長等，是否可行。蔡英文表示，“憲改”這件事，她在兩年前全代會擔任主席時，就請黨的智庫開始研究，智庫提了幾套方案，比較有共識是公民投票權降到18歲，但因國民黨沒有強而有力的配合，使得我們沒辦法跨過“修憲”高門檻。