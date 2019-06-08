賴清德：蔡沒做到團結的基本要求　非常可惜

賴清德回應記者的提問。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月8日電（記者 洪德諭）民進黨2020初選兩強對決，對於輸了初選是否會支持賴清德的問題，蔡英文在8日的電視政見會中並未正面回答。賴清德會後受訪時表示有點遺憾，他說，蔡又強調1＋1大於2，蔡等同把加忘掉了，沒有做到選舉強調團結的基本要求非常可惜。



民進黨8日下午在華視舉行唯一一場電視政見會，10日將進行初選民調，最快13日會有結果。



政見會上被問到，若初選失敗，是否會繼續團結勝選，蔡英文回答，這是第一次有現任“總統”在初選受到挑戰，我們思考選後團結的時候，就必須思考如何團結，並未正面回答。在結論階段，蔡英文則說，2020不能說只有她才能贏，而是我們要一起贏，1＋1絕對大於2。



下午政見會後賴清德由發言人李退之陪同受訪，賴清德表示，他誠實回答每個提問人的問題，但蔡英文沒有回答輸了願意支持他，又強調1＋1大於2，這個帶頭的1，蔡可主張是她，“我可以主張是我”，但更重要的是加，初選結束就是大選團結的開始，蔡沒有回答願意支持她等於把加忘掉了，對於這場要團結的選舉，蔡沒有做到團結基本要求，非常可惜。



另外，蔡英文也說，賴清德的“國政”藍圖擘劃，其實也不出過去幾年長期累積出來。對此賴清德則回應，這句話聽起來他已經當選“總統”，因為我的未來式就是她的現在式，蔡無意中點出未來的事實，非常感謝她。



至於近期許多政務官發簡訊呼籲唯一支持蔡英文。賴清德則說，不要為難黨內同志，尊重他們支持的對象。