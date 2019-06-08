賴清德：球團不會把派出最強投手當背叛團體

賴清德。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月8日電／民進黨2020初選8日下午2點在華視舉行電視政見會，10日起民調。賴清德在政見會結論時表示，勝利是最大價值，一定要嚴肅面對人民檢驗，勇敢掌握接力賽智慧，2020大選他有絕對把握能打敗國民黨，就像棒球球團，不會把派出最強投手當成背叛團體。



賴清德說，他非常感謝蔡英文2008年帶領民進黨重返執政，但不諱言2018年民進黨在九合一選舉遭遇空前的困難，一定要嚴肅面對人民選票檢驗，勇敢掌握接力賽智慧，2020大選若輸掉，蔡英文說的執政價值跟成果，都將毀之一旦。



對於蔡英文說“一加一大於二”，賴清德表示，到底“一”是誰來代表，這非常重要。他是棒球愛好者，一場球賽最大的價值就是贏得勝利，球團不會把派最強投手帶領球隊當成背叛團體，如果拘泥於此，球賽輸掉，也是犧牲所有球員的努力。



賴清德說，未來他一定是守護台灣，維護民主的“總統”，他出生貧困環境，在基層長大，將會是傾聽基層的平民“總統”，他受醫學訓練，每天面對病情變化，臨事果決，有積極行動力，有跨科部的合作精神，未來他一定是有領導能力、有執行力的“總統”。



賴清德指出，民進黨每個階段都有不同使命，早期是追求民主，打破威權體制，第二階段是鞏固民住、落實民主生活，現在是第三階段，面對中國威脅，守護民主，跟國際合作，把民主推到中國，讓中國享受民主制度，對台灣提供安全環境，得到長遠的兩岸和平。



賴清德說，希望大家支持他，讓他完成歷史性工作。國際局勢已經改變，40年前美國聯中抗俄，但現在美國發動美中貿易戰，看到美國政策的改變，日本、澳洲、英國、美國都跟進，台灣需要有領導力、有決斷力的“總統”。



賴清德表示，“勝利是最大的價值”，請大家支持他，讓他代表民進黨打這場選戰，“我有絕對把握，我有信心打敗國民黨推出的候選人，我比柯文哲市長更能守護台灣，我也比韓國瑜更能夠治理‘國家’”。