賴清德：比柯更能守護台灣　治理能力優於韓

賴清德。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月8日電（記者 洪德諭）民進黨2020初選8日下午2點在華視舉行電視政見會兩強交鋒，10日起民調。賴清德在結論時表示，非常感謝蔡英文2008年帶領民進黨重返執政，但不諱言，在2018年的九合一選舉我們的確是遭受了空前困難，在這種狀況之下，我們一定要嚴肅面對人民選票的檢驗，須勇敢掌握接力賽的智慧。2020年若輸掉，蔡提到的執政價值或執政的成果，都將毀之於一旦。



賴清德也強調，他有絕對的把握，有信心打敗國民黨所推出來的候選人，他比柯文哲市長更能守護台灣，也比韓國瑜市長更能夠治理“國家”。



賴清德指出，他要特別強調的是，所謂1＋1＞2，到底第一個＂1＂，是誰來做代表？這個非常非常重要。他是一個棒球愛好者，那麼很多朋友也都是喜愛棒球。今天，一場球賽最大的價值就是贏得勝利。也就是說，球團不會想說，派出一個最強的投手來帶領，而當作是背叛團體。今天如果拘泥於這樣的想法，最後球賽輸掉了，恐怕也犧牲了所有球員的努力。



賴指出，他肯定蔡英文2008年開始帶領民進黨，但在2018年人民已經做出了決定，在這種狀況之下，我們要不要再錯過良機？如果我們錯過了，重返執政的價值，將蕩然無存，我相信過去大家的努力也毀之於一旦。



賴清德強調，他要特別跟台灣社會報告的是，請大家支持我，他未來一定守護台灣，維護民主，保障大家決定“國家”未來權力。



他接著說，再來第二個，因為他出身貧困的環境，在基層長大，所接觸的不是勞工、農民就是漁民，未來他會是傾聽民意、深入基層的平民“總統”。



第三個，賴清德說，他本身是醫學的訓練，醫師每天要面對病人不同病情變化，我們必須要行事果絕，同時也必須要有積極行動力，更重要是還要有跨科部的合作精神。若能執政一定是一個有領導能力，而且解決問題、具有執行力的“總統”。



賴清德呼籲，大家可看看他當“立法委員”，或是更早當“國大代表”，台南市市長到“行政院”院長，大家都可以看得出來，他堅守清廉、勤政、愛鄉土的創黨精神。他去拜訪陳定南基金會，特別公開講清出於藍，他一直以陳定南的清廉、勤政、愛鄉土為導師，在台南市長任內七年的時間，不僅僅他沒有任何的案件，清廉勤政，他的同仁都沒有涉及任何案件，這在地方自治史上是非常難得的。



他也提到，對抗黑金地方議會，他也堅決推動地方黑金的改革。種種可以都看得出來，如果他執政，會清廉、勤政、愛鄉土。



賴清德感性呼籲，民進黨每個階段都有不同使命，第一階段最早期是追求民主，打破威權體制，第二個階段是鞏固民主，落實民主生活。



針對蔡英文強打“國安”牌，賴清德表示，他過去也從事許許多多外交的工作。他知道國際局勢已經改變，特別四十年前，美國聯中抗俄，跟中國建交，跟台灣斷交。但現在，美國已經祭出了三零一的條款，發動美中貿易戰，本質上就是要爭取世界的第一，我們可以看到美國政策的改變，也看到包括日本，包括澳大利亞、包括印度，甚至英國美國德國都跟進，在這種情況下，台灣需要一個有領導能力、 有決斷力，敢站在台灣立場的“總統”，國際變動當中，做好還要更好，爭取台灣最大利益。



他指出，還是要強調，勝利是最大的價值，在未來幾天大家就要做出歷史性的決定。請大家支持我，讓他代表民進黨出馬，打這一場“總統”大選跟“立法委員”的選戰。他有絕對的把握，有信心打敗國民黨所推出來的候選人，他比柯文哲市長更能守護台灣，也比韓國瑜市長更能夠治理“國家”。會跟大家一起努力，壯大台灣。



由於10日起就要民調，賴清德也提到，9、10、11日連續三天，將從屏東開始車隊遊行，繼續宣傳我的理念。