韓國瑜：有信心2020一定要讓民進黨下台

韓國瑜致詞。（中評社 蔣繼平攝） 中評社花蓮6月8日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜6月8日第二場“決戰2020贏回台灣”造勢活動，今天在花蓮市舉行，來自各地的支持者陸續湧入。韓國瑜約5點半左右上台發表演講，韓國瑜說政治不應該離開人心，政治一樣可以很溫暖、熱情、歡笑的。韓國瑜也激情表示，他有信心帶領所有台灣人民，2020一定要讓民進黨下台，他要拜託花蓮鄉親，所有支持韓國瑜的人給他力量。



韓國瑜表示，台灣被藍綠惡鬥，變不快樂，政治依樣可以很溫暖，所以今天韓要唱一首歌，38年前在南美崙當兵，就是唱這首歌，韓國瑜高唱“我有個他、瀟灑多情，人人都說，花蓮之星”！



韓國瑜說，政治不一定要搞得殺父之仇奪妻之恨，兩年前來花蓮，是遊樂場唯一客人，4、5年前觀光客絡繹不絕，但最近觀光都斷了，對花蓮太不公平。



韓國瑜接著承諾，所有通往花蓮的交通都應該被疏通，他深刻地感覺，城市鄉下有四大差別，醫療、教育、交通建設、經濟發展，所以各位花蓮鄉親，一定要所有建設不分城市、不分鄉下。



韓國瑜稱讚花蓮好山好水，條件非常棒，今年1月到5月，高雄遊客成長，花蓮像武功高手，但出不了拳，被交通卡住，韓國瑜表示，如果有機會領導“中華民國”，花東宜不能長期被忽視，願意配合徐縣長，第一，蘇花改2期要完成，“國道”6號要從南投接過來，環島高速公路網花蓮這一段要完成。



韓國瑜也強調，大多數台灣基層民眾，過得非常辛苦，2020年不但是“中華民國”生死保衛戰，更要讓大家脫離苦日子。韓說有信心創造兩岸和平，把所有圍牆拆掉，帶領基層民眾過好日子。



韓國瑜也激情表示，他有信心帶領所有台灣人民，2020一定要讓民進黨下台，民進黨3年執政、執政不認真，但他承諾他就是九二共識、捍衛“中華民國”，他要拜託花蓮鄉親，所有支持韓國瑜的人給他力量。