中評關注：賴兩岸論述　對抗與對話並存？

賴清德的兩岸論述強調“和平非戰”，訴求中間選民。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月9日電（記者 洪德諭）民進黨將於10日起展開2020初選民調，最快13日有結果。8日民進黨舉行唯一場電視政見發表會，前“行政院長”賴清德過程中清楚說明他的兩岸論述，中評社觀察，他的論述有兩大重點，第一就是反對一中並要解決中國對台灣長期的滲透，此論述可確保其深綠支持，第二賴則是說要用對話取代對抗，以和平非戰創造雙贏，此說法解決外界擔心“台獨”大陸動武的可能，訴諸中間選民的支持。



民進黨8日下午在華視舉辦2020初選政見發表會，這場唯一的政見發表會讓蔡英文、賴清德“直球對決”。賴清德登記參加初選提出“台灣獨立”、特赦前“總統”陳水扁兩大主張，在這場政見會中，賴雖未提到特赦的問題，但對於兩岸的關係，賴清德則有相當的著墨，除了提出完整的論述外，也在提出治“國”藍圖守護台灣、團結台灣、投資台灣與壯大台灣4點中，第一點就提及他對於兩岸關係的處理方式。



賴清德曾提到自己是“務實的“台獨”工作者”，與主張“維持現狀”的蔡英文相比，更獲得獨派的青睞，像是獨派大老辜寬敏就呼籲要讓賴清德接棒、前“中研院”長李遠哲也在初選最後階段發起“我們支持賴清德選“總統”的連署，再再顯示獨派賴清德在這次初選時重要支持的族群。



為固守獨派的支持，在兩岸論述上，賴清德提到他堅決反對一個中國、一國兩制與和平協議，台灣絕不能成為第二個香港，此外還加強力道強調要成立“國土安全部”、通過“反併吞、反滲透法”，解決中國長期以來對台灣的滲透，藉由強而有力的論述，鞏固獨派族群。



近期大陸陸續有軍機艦在台海附近活動，賴清德主張“台獨”，外界勢必會對於他若當選“總統”台海局勢產生疑慮。面對這樣的狀況，賴清德強調，他主張“主權獨立”、求同存異，但應要對話取代對抗，交流取代圍堵，利用交流增進彼此的了解、理解，透過和平非戰、善意對待，才有辦法創造雙贏，講出“和平非戰”這四個字，似乎就是為了要化解中間選民的疑慮，進而爭取更多中間選民支持。