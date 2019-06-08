名嘴黃暐瀚：挺韓造勢已經不是人數的問題

網友分享電視台轉播花蓮造勢、蔡賴政見發表會線上收看人數截圖，差了快5倍。（照片：黃暐瀚臉書） 黃暐瀚表示，挺韓是一種堅持，是一種信念。（照片：黃暐瀚臉書） 中評社台北6月8日電／中國國民黨高雄市長韓國瑜花蓮造勢場今日在花蓮東大門夜市旁舉行，民進黨2020初選電視政見會也在今日舉行。有網友在資深媒體人黃暐瀚臉書分享今日下午2點33分，電視台分別轉播花蓮造勢、蔡賴政見發表會線上收看人數截圖，3萬3對上7363人，足足差了快5倍，人氣懸殊。黃暐瀚今天在臉書發文表示，現在已經不是人數的問題，是一種堅持，是一種信念。這些熱情，化成了力量，期待韓國瑜能夠永遠記得，不要辜負人民對他的期待。



以下為黃暐瀚臉書全文：



已經不是人數的問題！



正當我在攝影棚內，一邊關注著“蔡賴政見會”，一邊計算著“花蓮造勢現場人數”的同時，許多網友，不斷傳照片給我，告知我目前花蓮的狀況。



屏東縣牡丹鄉旭海村，一位73歲的老先生，在太太過世之後，第一次背起行囊，要出遠門去花蓮挺韓國瑜；高雄小港的媽媽，不知道是不是因為沒有買到車票，居然騎了十個小時的機車，從高雄一路騎到花蓮。



現在已經不是人數的問題～



是一種堅持，是一種信念。挺韓，他們可以騎十個小時的機車，可以拼了命的去買火車票，可以開夜車，車停路邊睡行李箱，可以風雨無阻，可以不顧一切。



這些熱情，化成了力量，期待韓國瑜能夠永遠記得，不要辜負人民對他的期待。



永遠不忘！

