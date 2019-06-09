中評關注：資源落差明顯　賴清德須自求多福

賴清德、蔡英文資源有一定的落差。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月9日電（記者 洪德諭）民進黨8日舉辦電視政見發表會，過去總是被以“一書打天下”形容沒有資源的前“行政院長”賴清德，在這次政見會中再度顯現他與蔡英文資源上的落差，針對會中蔡的發言，團隊即時提供逐字稿給媒體，不過賴清德方面則是難產，最終還是轉發由公民整理的檔案給媒體使用。



民進黨將於10日起進行2020初選民調，最快13日就會有結果。8日在華視舉辦的政見會中，因為是唯一一場政見會，且蔡英文、賴清德將正面對決引起各界的關注。



在這場初選中，蔡英文握有行政資源，當事件發生時，可以用府、院的發言管道尋求曝光，像是中美貿易戰打得火熱，蔡英文即可以“總統”的身分針對中美貿易戰提出因應之道，並透過數據呈現台商回流展現政績，也因此身分，可以出席各部會的活動，像是“北美事務協調委員會”更名為“台灣美國事務委員會”揭牌，即可出席藉此展現其與美國友好，擁有一定的外交能力。



反觀賴清德，在卸下“行政院長”後已沒有公職，與蔡英文可以“主動”對外相比，賴多半僅能透過召開記者會、拜訪基層“被動”爭取曝光，由於賴清德在參加初選之際發表“用行動帶來希望”一書，也被外界以“一書打天下”來形容他所面臨的劣勢。



在8日的政見會中，蔡英文僅由其競選發言人、北市議員阮昭雄陪同，賴清德則由兩位發言人林聖哲與李退之陪同，同時還有綠委郭國文，看似擁有更龐大的陣容。不過隨著政見會展開，蔡英文先是在政見會還沒開始前就把會前媒體訪問的逐字稿提供給媒體，隨著政見會進行也陸續提供不同環節的逐字稿，在政見會尚未結束，就已提供申論、部分提問人的逐字稿，會後受訪的逐字稿，也在受訪結束約半小時左右刊出。



至於賴清德，則是到政見會結束均未提供逐字稿，經詢問才提供由公民自發整理的逐字稿給媒體使用，顯示出兩人在發言人管道上有著蠻大的落差。

