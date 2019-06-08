韓國瑜講話全文　有信心創造兩岸和平

韓國瑜強調有信心創造兩岸和平。(中評社 蔣繼平攝) 中評社花蓮6月8日電（記者 高易伸）韓國瑜上台首先感謝來自花蓮、宜蘭及台東的鄉親及黨內同志，並向現場支持群眾表示，6月1日凱道造勢突破了30到40萬人，我說要來花蓮，好多人說凱道這麼多人，為何要來花蓮，那裡人口那麼稀少？我說花東地區長期被忽視，整個台灣不應該再有城鄉差距，所以我一定要到花蓮來，代表我對花蓮宜蘭台東鄉親關心。



韓國瑜說，有人問到花蓮來，第一件事情想做什麼？我到花蓮第一件事情想唱歌啊！花蓮空氣是甜的，花蓮的人是笑的，青山是綠的、大海是藍的，整個空氣瀰漫著香甜，所有食物生產履歷有機的，每個人都熱情歡笑，是全台灣族群最和諧平和的社會。



韓國瑜說，我來！台灣政治這幾十年，尤其民進黨執政這3年來，搞得劍拔弩張，藍綠惡鬥越來越嚴重，大部分人心裡面都被揪在一起，變得不快樂。各位花蓮鄉親、好朋友，政治不應該離開人性，政治一樣可以很溫暖可以很歡笑的。今天我要唱一首歌，38年前在花蓮當兵，就學了一首歌，我在南美崙當兵，很多花蓮鄉親不見得會唱，但代表我來花蓮第一件事就想大聲唱歌、大聲歡笑，甚至在大街上跳舞，花蓮就是永遠瀰漫著快樂對不對？



韓國瑜獻唱完畢後引發現場熱烈鼓掌，韓說，政治可以很溫和，政治可以充滿著愛，政治可以充滿人與人之間真情的互動，不一定要殺父之仇、奪妻之恨。



韓國瑜回憶說，兩年多前我帶著家人也在東大門，在對面的遊樂場度假。遊樂場老闆看到我好高興，因為那天晚上我們家人是老闆的唯一客人。但是4、5年以前，花蓮的觀光是絡繹不絕，曾幾何時這兩三年來，花蓮對外18至20條航線都斷了，連最重要飛香港的航線都斷，這個對花蓮太不公平。



韓國瑜說，像我在高雄大力推展觀光，我們要找出自己的特色，我們曉得愛河有愛情產業鏈。今年我們把醫院整合起來，做醫療觀光，甚至把日本人挖的軍事隧道找出來發展軍事觀光。但花蓮是“好山好水好人才”本身條件就很棒。跟各位鄉親報告，我在高雄觀光客住房率提升了20%，在高雄沒有錢，去ATM領錢一樣創下全台灣第一名。我跟徐榛蔚縣長講，花蓮就像一個武功高手內功充沛但出不了拳、踢不了腳。因為花蓮被交通卡住了。所以我要在這裡跟大家報告，我已經正式登記參選中國國民黨“總統”候選人的初選。如果未來有機會領導“中華民國”，花蓮、台東、宜蘭絕對不能長期被忽視。我願意配合徐榛蔚縣長及宜蘭、台東的政治領袖做三件事情。



韓國瑜說，第一、蘇花改二期工程要趕快完工；其次，“國道”六號要從台中延伸過來，讓花蓮跟台中變成一日生活圈；第三整個環島高速公路網，花蓮台東要趕快興建成功。我深刻感覺在高雄縣原鄉地區跑，一到花蓮深刻感受到城鄉有“醫療、教育、交通建設、經濟發展、四大差異。韓說。各位花蓮鄉親，所有建設一定要不分城市、不分鄉下好不好？

