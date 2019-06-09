中評觀察：政見會賴猛攻蔡感性　反映選情

賴清德政見會攻勢猛烈。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月9日電（記者 洪德諭）針對2020初選，民進黨8日舉辦電視政見發表會。觀察蔡英文、前“行政院長”賴清德兩人的正面交鋒，蔡英文細數過去執政政績，同時以感性為訴求，像是叫賴清德“清德兄”，並說敵人、對手不在講台上；賴清德則是以未來施政願景為方向，但對於“現任優先”擔憂批“台灣是民主國家，非世襲帝制”，另外蔡英文不承諾輸了願意支持賴，賴則說，沒做到團結要求非常可惜。



民進黨將於10日展開2020初選民調作業，最快13日將公布民調，8日則在華視舉辦政見發表會，蔡英文、賴清德兩人正面交鋒，吸引外界高度關注。



觀察這場政見會中，蔡英文、賴清德的策略，蔡英文方面，主攻過去執政政績，像是提到稅改讓人民有感、“國防”自主潛艦“國造”已經開始、擺脫經濟過度依賴中國等，並強調改革會受傷，會付出代價，但她並沒有背離民進黨的價值，也沒有辜負台灣人民的期待，藉此回應外界認為施政無感的問題。



至於賴清德，則是著重於未來施政藍圖，提出守護、團結、投資、壯大台灣四大主軸，其中針對被視為較弱的年輕族群，“提出學貸10年免繳、利息還要降低”、成立“百億新創基金、協助創業”、“將課三間房子以上空屋稅、協助買房”盼能緊抓年輕族群。



在兩人交鋒部分，蔡英文以感性為訴求，除了叫對手賴清德“清德兄”之外，還說賴1年4個月的“行政院長”執政是她要捍衛的，並向“清德兄”喊話，表示敵人跟對手不在這個講台上，2020要一起贏，1＋1絕對大於2，呼籲“清德兄”為了台灣團結面對，放下個人，贏得勝選。



不過賴清德方面似乎不領情，面對外界有現任優先的聲音，批台灣已經是一個民主的“國家”，並非世襲帝制，交棒接棒都應該由人民來決定，針對蔡英文在提問與會後訪問均未承諾輸了要支持賴，賴則批，蔡沒有回答願意支持她等於把1＋1大於2的加忘掉了，對於這場要團結的選舉，蔡沒有做到團結基本要求，非常可惜。



從蔡、賴之間的策略，似乎也可推敲兩人的選情，賴選擇猛攻、蔡以較為平順的方式應戰，賴的民調可能必須加溫，蔡則可能處於維持支持度較具領先的位置。

