中國構建海洋牧場修復渤海生態環境

中評社北京6月8日電／雖然渤海海域已於5月1日進入為期四個月的伏季休漁期，但一個多月來，有著20多年打魚經歷的漁民楊興武卻一直沒有閒著，他坐在海邊的涼棚下，招呼著前來乘船出海的遊客。



新華社報道，52歲的楊興武是河北省唐山市渤海邊上的王灘鎮曹莊村漁民，他17歲開始打魚。“那時候我們這裡每個村都有二三十條小漁船，平魚、比目魚、鰨目魚等魚類很多。”



楊興武說，2000年前後，隨著大型捕魚船隻增加，過度捕撈現象出現，破壞了漁業平衡，魚類資源開始減少，打魚逐漸變得不景氣。2011年他被迫停止了常年賴以為生的職業，花14萬元買了一條休閒漁船，加入了當地海洋牧場的休閒漁業船隊，8年來，一直在海洋牧場從事演示性打魚，供遊客體驗海上生活。



渤海是黃河、遼河、海河三大水系匯聚的半封閉內海，海水交換能力差，海洋生態係統脆弱。多年來，由於過度捕撈、陸源污染等原因，渤海近海海域水體污染日趨嚴重，一些海域出現“海底沙漠”現象。



有著1500多人口的唐山市樂亭縣撈魚尖村，幾乎家家從事漁業相關產業。村裡一位80多歲的張姓老漁民告訴記者：“20世紀五六十年代，出一次海能撈3萬斤蝦皮。到七十年代，一網還撈過5000多斤對蝦。平魚、鏡魚、鰨目魚是渤海灣最好的三種魚，黃花魚、帶魚也很多，但這些魚前些年已經幾乎絕跡了。”



為恢復渤海近岸海域生態系統，自2002年開始，唐山海洋牧場實業有限公司聯合中國科學院海洋研究所、中國海洋大學等國內多家海洋科研單位，以建設人工藻礁為突破口，營造貝藻礁生態系統。



從2009年開始，海洋牧場實施藻礁生態、藻場建設、增殖放流三項工程，10年來在祥雲島4000畝海域內累計投放人工礁石構件77萬立方米，取得了良好的生態效益、經濟效益和社會效益，海參、螃蟹、石斑魚等魚類年產值達三千萬元，實現了海洋生態與海洋經濟共贏。目前正計劃在2萬畝海域進行擴建。

