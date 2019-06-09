國民黨在高雄、屏東黨部成立“客委會”

中國國民黨高雄市、屏東縣客家事務委員會8日舉行成立大會，未來將共同與高屏地區客家社團，深化客家聯繫。（中評社） 中評社高雄6月9日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市及屏東縣客家事務委員會8日於寒軒美饌會館舉行成立大會，未來將共同與高屏地區客家社團，深化客家聯繫、促進客家文化發展、擴大服務客家鄉親。該成立大會中國國民黨主席吳敦義、黨中央“客委會主委”、世界客屬總會理事長范成連、國民黨高雄市黨部主委莊啟旺、屏東縣黨部主委廖婉汝、國民黨高雄市“客委會主委”黃桂香、屏東縣“客委會主委”羅志明等人出席，高屏地區客家鄉親約有500多人參加。



吳敦義首先感謝去年九合一大選，客家鄉親支持，讓國民黨有機會執政過半，希望明年2020大選，客家鄉親繼續支持國民黨，未來將借重高雄市黃桂香主委、屏東縣羅志明主委兩位的力量，為國民黨在高屏地區的客家族群爭取更多支持以及客家青年的加入，為高屏地區在2020“總統”及“立委”選舉，爭取最大的勝利，吳主席表示兩位主委長期以來在高屏地區對客家事務工作的努力，以及對客家鄉親的服務，廣受鄉親一致的讚賞。



范成連表示，感謝高雄市黃桂香主委、屏東縣羅志明主委願意接下重擔，協助國民黨在高屏地區深化與客家鄉親的聯繫，范主委說蔡政府執政三年，大家的日子沒有過得比較好，只有國民黨重返執政，才能讓大家有好生活，呼籲高屏地區客家鄉親希望未來繼續支持國民黨，讓國民黨2020重返執政、“立法院”過半。



高雄市黨部主委莊啟旺表示，去年九合一選舉感謝客家鄉親的支持，讓高雄市有機會重返執政，莊主委表示未來希望借重各位客家鄉親的力量，共同為2020大選努力，讓高雄市8席“立委”能夠全壘打，莊主委說客家鄉親勤儉刻苦、富有保鄉衛土的忠義精神，是我們學習的典範，未來將和屏東縣一起擴大服務我們高屏地區的客家鄉親，一起為高屏地區的客家文化發展貢獻己力。



屏東縣黨部主委廖婉汝表示，走到全台各地客家鄉親都是支持國民黨的居多，特別是桃竹苗地區，但是高屏地區就相對比較弱勢，感謝兩位主委願意承擔，希望未來藉著“客委會”的成立，來凝聚高屏地區的客家鄉親，共同團結一起為2020重返執政努力。



高雄市“客委會”黃桂香主委表示今天雖然是高雄市“客委會”的成立，但也歡迎各族群、認同客家、願意為客家事務、客家文化服務奉獻的朋友一起加入，我們身為客家人也願意為台灣多元文化、多元族群融合而努力。黃主委說民主國家政黨存在的目的除了服務人民，最重要的當然是贏得選舉、取得政權，國民黨高雄市“客委會”最重要的任務就是要協助贏得明年的大選。黃主委呼籲在場的客家鄉親，要相信國民黨、支持國民黨，才能贏得明年的勝利。



國民黨高雄市及屏東縣客家事務委員會成立後，將於市(縣)黨部設立服務辦公室，服務廣大的客家鄉親。