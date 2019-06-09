中評關注：政見會各說各話　蔡不把賴當對手

蔡英文與賴清德在政見會上，除了一開始與結束短暫握手 外，兩人幾乎都非常嚴肅沒有交談。（照片：民進黨提供） 中評社台北6月9日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選唯一一場電視政見會，在8日舉行，蔡英文對於選輸是否會支持賴，還是不把說話說到極致，就算蔡辦公室後來的回應，提及支持黨提名候選人，仍是沒有直接表明若輸給賴，會支持賴。到底是蔡顧及面子問題，還是為初選失敗，留下另一條被提名的路。



民進當2020初選，蔡賴兩人經過1各半小時發表言論後，蔡英文與前“行政院長”賴清德之間的交鋒很少，幾乎只是賴言詞較犀利，但蔡則以“總統”高度在回答政見，並闡述自己過去3年作了什麼，根本沒有針對賴的問題有回應。賴拋出的議題，幾乎都有去無回，許多人看完政見會的評論就是有點無聊，幾乎沒有火交鋒，明白說蔡可能沒把賴當對手。



民進黨初選政見會而非辯論會，從形式上就知道互相攻擊的空間少，加上蔡英文又是現任“總統”尋求連任，想必根本沒有把賴當對手來看，蔡的盤算就是初選過後，她會贏，她要進行黨內整合工作，因此，蔡英文不會攻擊賴。



就連挺英的“立法院長”蘇嘉全對於賴清德的批評是，“蔡英文沒有用對‘行政院長’”，“總統府”馬上回應，蔡英文非常感謝執政團隊的每一位夥伴，執政三年的成績，她是“總統”，她必須全部承擔。包括賴前院長一年四個月的“行政院長”任期的執政，也是她要捍衛的。對於蘇嘉全挺英挺過頭，蔡趕緊收拾，就是為了避免黨內裂痕越來越大。



蔡英文不管是在電視政見會上或是會後記者會，都不願意明白表示，如果她輸了，會支持賴清德參選2020，她在記者會後僅強調“我說過我是黨員，一個黨員必須遵從黨的意志和決定”，稍後蔡英文初選辦公室發言人阮昭雄進一步說明，民進黨是一個民主政黨，所以不管是她或者是賴前院長獲得提名，作為一個黨員，我們都會捍衛民進黨執政的價值，遵從黨的決定，支持黨提名的候選人。



雖然蔡辦發言人說法提到，蔡英文會支持黨提名的候選人，但卻不是直接說接受初選結果，如果蔡初選落敗，是否會尋求全代會的另一條路爭取提名，畢竟經過全代會決議後，也是黨的決定，全代會高於中執會、黨主席等機構。但如果走到這一步，就是步入國民黨2016年“換柱”後塵，敗局也就顯現，蔡會這麼做嗎？就等待下週揭曉的初選結果。