G20財長會議對美中摩擦抱有危機感

中評社香港6月8日電／美日歐和新興市場國參加的二十國集團（G20）財長和央行行長會議8日在福岡市開幕。首日的討論就全球經濟的下行風險取得一致，對懸而未決的美中貿易摩擦激化抱有危機感的意見接連出現。擔任會議主席的日本財務相麻生太郎呼籲了政策協調。此外，考慮到抑制圍繞基礎設施投資的中國過度放貸，就提高透明度措施，讓發展中國家的債務（借款）處於可償還水平達成了共識。



共同社消息，9日將就防止巨型IT企業逃稅的“徵收數字稅”批准力爭在2020年談妥的工作計劃，並在通過聯合聲明後閉幕。美中緊張沒有平息跡象，主席麻生和日本央行行長黑田東彥身負著為本月底G20大阪峰會上的合作開闢道路的任務。



世界銀行本月將2019年全球經濟實際增長率預期下調至2.6%，較1月時的預測下調了0.3個百分點。財長會議的討論中，雖然就以主要國家的經濟刺激措施為背景下半年起經濟恢復的看法達成了一致，但若美中磋商不加以解決“恐將有損市場信任”的意見層出。日本有意9日展現多邊採取措施致力於貿易等收支不平衡的必要性，引導美方態度軟化。



日美等一方面制衡提出“一帶一路”經濟帶構想放出巨額資金的中國，另一方面敦促借貸的國家提高財政管理能力。