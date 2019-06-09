中評幕後：韓國瑜坐車開錯道　隨扈緊急應變

韓國瑜的花蓮造勢並非人潮最多的一場，但熱度絕對是前幾名。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄6月9日電（記者 高易伸）繼61凱道成功造勢之後，中國國民黨高雄市長韓國瑜昨日在花蓮東大門舉行第二場個人造勢大會，締造出後山史無前例的政治集會人潮紀錄，主辦單位宣稱15萬人現身力挺，但正確數字有待查驗。不過依照現場觀察支持群眾對韓國瑜的那種熱情及渴望的程度，確實遠比帳面上的人頭數字來的更為關鍵。另外，韓白色坐車抵達造勢現場時，其實還發生“坐車跑錯邊”的插曲，隨扈原本在面對舞台的左側準備“接駕”，但白色箱型車卻從會場右邊人潮洶湧處緩慢駛進來，後來隨扈維安急忙變陣趨前“護駕”，所幸韓粉也大多接受指揮，才未釀出意外。



韓國瑜抵達現場時，現場揮舞著“國籍”的群眾正在高唱“中華民國”頌”、“國家”等“愛國”歌曲，直至歌曲唱畢，韓國瑜的隨行秘書吳啟全才從坐車內探出頭來跟隨扈確定維安進度，再三確認後才讓韓國瑜下車。



緊接著就是長達15分鐘的旗隊大進場，韓國瑜面對熱情支持者一路簇擁推擠上台，才開始專屬於花蓮場次的重要演說。韓國瑜的魅力，以及韓粉死忠的程度，不禁讓人直呼“好恐怖”。



韓國瑜6月8日成功將韓流接引至東台灣政治版圖，這場造勢大會恐怕是花蓮人從未看過的驚人場面，就連2008年藍營人氣王前“總統”馬英九，或是花蓮的跨年晚會群眾人數也遠遠不及。現場青天白日滿地紅的符號與顏色飛舞，韓流2.0訴諸的是國族認同與“愛國心”的投射，這也是韓流2.0版可以再起的原因之一。



韓流這個月每周六接連在台北凱道、花蓮東大門、雲林人文公園、台中七期舉辦造勢活動。韓不畏綠營攻擊，或藍營對手郭台銘抨擊、前“立法院長”王金平聲明退出黨內初選的風風雨雨，設立目標放手一博的態勢鮮明，要的就是這股星星之火可以燎原的2.0韓流。

