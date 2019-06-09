中評關注：韓流造勢一波波　安內攘外怕誰？

中國國民黨高雄市長韓國瑜8日參加“決戰2020、贏回台灣”花蓮場造勢活動。（中評社 蔣繼平攝） 中評社花蓮6月9日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜“決戰2020、贏回台灣”花蓮場8日傍晚落幕，主辦單位宣稱到場人潮達到15萬人，成功締造台灣東半部“後山奇蹟”，接連兩場造勢顯示庶民動員的能量，但除了一股衝破黑韓大軍的負面攻擊之外，一週一場的節奏，面對黨內初選強勁對手鴻海董事長郭台銘，以及不參加初選的前“立法院長”王金平的不確定因素，接下來一個月的如何發酵仍有待觀察。



挺韓團體在6月1日在凱道成功舉辦第一場“決戰2020、贏回台灣”造勢大會後，主辦單位號稱創造40萬人，讓各界看到“韓流”陸戰的威力，而且馬上宣布將到花蓮舉辦，時間不到一週，韓粉們仍不屈不撓再次齊聚花蓮，展現紅杉軍大軍壓境的氣勢。



花蓮距離高雄330公里遠，車程需要7到9小時，搭火車需要5小時30分；而距離台北160公里，車程約3小時左右，火車要2小時30分。花蓮縣總人口共30萬人，精華區的花蓮市則約10萬人左右。



除了到花蓮交通比較不方便，時間又正逢端午連假，交通、住宿都很難訂，但還是有超過10萬韓粉湧入花蓮，展現“非韓不投”氣勢，也成功展現前花蓮縣長傅崐萁在“主場”的陸軍實力。



這場造勢成功意義將更加重要，成功達到如此成績，未來幾場西半部造勢，將更加穩當。接下來，挺韓團體將陸續在每週持續舉辦造勢，次序分別是雲林、台中、屏東，七月初則是回到韓國瑜的主場高雄舉辦。



這段時間，“黑韓”大軍不斷在網路及媒體上釋放攻擊韓國瑜，加上又是國民黨內初選階段，黑韓力量根本分不清黨內或黨外，長期的黑韓點燃韓粉焦躁的情緒及焦慮感，韓國瑜也沒有展現實力的舞台，透過接連造勢活動將可讓韓粉一吐悶氣，也讓韓國瑜趁勢衝破黨內外的夾殺，兩者可說是相輔相成。

