張亞中：蔡、賴均選擇與大陸鬥及戰

張亞中(中評社 資料照) 中評社台北6月8日電／針對民進黨8日的2020初選政見會，孫文學校總校長、中國國民黨“總統”初選參選人張亞中表示，蔡英文與賴清德均選擇與大陸“鬥”及“戰”，國民黨會選擇“拖”或“和”？就拭目以待國民黨各參選人的回答了！



張亞中針對民進黨2020政見會的評論如下：



蔡英文與賴清德在電視政見會中有一個共識，就是維護台灣的主權。蔡說：“中華民國台灣”是個“主權獨立的國家”。賴說：台灣是“主權獨立的國家”。



美國不會反覆強調自己是“主權獨立的國家”，英國不會，德國不會，日本也不會。國際政治的經驗是：愈是強調自己是主權獨立，愈表示自己在真實的世界中主權獨立有問題。



蔡與賴不是喊喊口號，自欺欺人，說台灣是主權獨立就主權獨立了。蔡與賴應告訴人民，要如何做？台灣才能成為一個真正的“主權獨立的國家”。



蔡英文與賴清德的政見會最沒有共識的一點，就是在“1＋1＞2”的邏輯中，誰是第一個1？



對兩人而言，誰是第一個1很重要。但是對台灣而言，他們兩人誰是第一個1根本不重要。由於兩人均堅持兩岸主權的分離主義，誰是第一個1，表示誰帶頭與大陸鬥與大陸戰！



2020年的大選，不是“獨”或“統”的選擇，而是“戰”或“和”的抉擇，或是“鬥”或“拖”的確定？



民進黨已選擇了“鬥”與“戰”的一邊，國民黨會選擇“拖”或“和”？就拭目以待國民黨各“總統”參選人的回答了！



選民也期待聽到國民黨各參選人，如何捍衛“中華民國”的主權？選擇“拖”或“和”？以及“如何拖”或“如何和”？