社評：美國為何取消印度的普遍優惠制待遇

中評社北京6月9日電（評論員 喬新生）5月31日，美國白宮發布公告，美國將會在2019年6月5日取消印度普遍優惠制待遇。這是美國總統給印度總理莫迪競選連任成功送上的一份“禮物”。



印度總理在自己的第一個任期內，實行民族主義政策，進行大刀闊斧體制改革，經濟蒸蒸日上，增長率甚至一度超過7%，成為世界經濟增長速度最快的經濟體。



正是在經濟方面取得的驕人成績，使得印度選民義無反顧地將自己的選票投給這位印度的總理，讓他能在自己新任期內創造更多奇跡。然而，萬萬沒有想到，迎接印度總理的是美國總統取消印度普遍優惠制待遇的決定。



普遍優惠制是針對發展中國家的一項重要貿易制度，它誕生於1968年。聯合國召開第二屆貿易與發展會議，建議發達國家從發展中國家進口更多的商品，減少對發展中國家的關稅壁壘，促進發展中國家經濟發展。之所以稱之為普遍優惠制度，就是因為發達國家在減少或者取消關稅的時候必須遵循普遍非歧視原則。印度1975年成為美國普遍優惠制享受國，印度出口美國的汽車零部件、輪胎、電器部件不需要繳納關稅，到2017年印度出口美國大約56億美元享受普遍優惠制待遇。



2019年3月4日美國貿易代表辦公室發表聲明，認為印度（包括土耳其）不符合享受普遍優惠制資格，美國決定將印度從享受普遍優惠制名單中删除。美國貿易代表辦公室給出的理由是印度沒有能夠確保在所有行業向美國提供公平合理的市場准入條件，並且對美國產品進入印度設置貿易壁壘。美國貿易辦公室認為，美國2017到2018財政年度對印度貿易逆差高達267億美元，這是美國所無法接受的。

