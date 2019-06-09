大華網：王金平不參加初選意在以退為進?

王金平 中評社香港6月9日電／多次公開表明參選到底的前“立法院長”王金平，日前宣布不參加國民黨初選，卻將做好隨時因應時勢、接受召喚的準備。



大華網路報今天專欄文章說，王金平為什麼會臨時變卦？目的何在？各方意見未盡一致，但可以斷言，他並非絕意大選，而是要以退為進，創造有利於己的空間。



按照王金平的說法，他之所以決定不參加初選，主要是因為黨中央的初選辦法，既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，面對各界質疑，仍然無動於衷，所以與其參加奇奇怪怪的初選，不如全心全意勤走基層，整合各地人脈資源。這段話聽來義正詞嚴，但國民黨的初選辦法早已一變再變，王金平當時為什麼不退？而且還一再宣示要參選到底？可見對初選辦法的不滿，絕對不是王金平不參加初選的主要因素。



有人認為，王金平是看到韓國瑜凱道造勢成功，又發現與他關係匪淺的地方派系紛紛倒向韓陣營，覺得大勢已去；也有人認為，王金平是因為一直未能獲得深藍支持，感到心灰意冷；更有人認為，王金平是擁兵自重、按兵不動，拉高開價，以小搏大。這些看法當然都不無道理，不過，真正促使王金平做成決定，恐怕是他發現與其參加初選，必然鎩羽而歸，不如不參加初選，反而可以擁有更大的空間。



在有意參加國民黨初選的六人中，王金平年齡最大，從政資歷最久，人脈最為豐沛，但在這幾個月的民調中，他始終排名中段，跟朱立倫不相上下，只贏必然陪榜的周錫瑋和張亞中，卻比領先的韓國瑜和郭台銘差了一大截。如果參加國民黨初選，以全民調決勝負，他能勝出的機率微乎其微；屆時他的政治生命能否延續？完全只能寄託於被提名人的抉擇。



相反的，選擇不參加初選，卻可以立即提高王金平的身價。一來他在各家民調中，擁有5%到10%左右的支持率，這些支持者如果能夠轉移，無論對韓國瑜或是郭台銘，都是不可小覷的力量。就韓國瑜來講，他的民調支持率最近有下跌的趨勢，跟郭台銘的差距已經縮小到只剩三到五個百分點，如果獲得王金平的支持，就可以穩住優勢；而就郭台銘來講，王金平在基層的人脈，正是他急於“搏感情”、“接地氣”的最佳對象，若是獲得王金平的協助，當然有加分的作用。