聖多美和普林西比總統、總理分別會見王晨

王晨（圖片來源於網絡） 中評社北京6月9日電／應聖多美和普林西比國民議會邀請，中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長王晨6月6日至8日率全國人大代表團訪問聖普。聖普總統卡瓦略、總理熱蘇斯在首都聖多美分別會見王晨。



在與卡瓦略總統會見時，王晨首先轉達了習近平主席的誠摯問候。他說，2016年中聖普恢復外交關係，兩國友好合作掀開新篇章。2017年習近平主席會見聖普時任領導人，雙方宣布建立平等互信、合作共贏的全面合作夥伴關係。中方願同聖普方一道，鞏固政治互信，深化務實合作，擴大人文交流，為兩國人民帶來更多福祉。卡瓦略說，同中國複交是聖普作出的最正確的決定，聖普堅定奉行一個中國政策，願推動兩國關係取得更大發展。



在與熱蘇斯總理會見時，王晨說，總理閣下領導的解運黨長期同中國共產黨保持友好交往，為兩國關係正常化作出了積極貢獻。雙方要加強政府、政黨等各領域合作，開展治國理政經驗交流，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持；推動“一帶一路”建設同聖普發展願景對接，落實好中非合作論壇北京峰會成果。熱蘇斯說，一個中國政策是兩國關係發展的基石，聖普堅持維護多邊主義和自由貿易，歡迎更多中國企業前來投資。



王晨還與聖普國民議會議長內韋斯舉行會談，就深化立法機構間的友好合作進行了交流。



來源：新華網