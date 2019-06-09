大華網路報：兩岸如何既敵對又互助?

中評社香港6月9日電／大華網路報今天是非集專欄說，中國大陸公安部日前將九十四名冒充公檢法機關工作人員，進行電信網路詐騙的台灣籍嫌犯，從西班牙押解到北京。台“法務部”、“外交部”與陸委會對此都表達“高度遺憾”，並呼籲中國大陸依《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，將台籍嫌犯在陸受人身自由限制事項通報台，以維護台籍嫌犯人身安全及訴訟權益。然而，目前兩岸官方處於敵對的立場，已嚴重侵蝕“互助”所憑藉的基礎。



民進黨執政後不斷升高與大陸間的對立，兩岸關係也從“冷和”進入了“冷對抗”，如今要求對岸依雙方簽訂的協議履行司法互助，其實已失去了應有之“立場”。兩岸間固然簽訂有“兩岸司法互助協議”，但簽訂該協議是以雙方均認同“一個中國原則”為核心的“九二共識”為政治基礎，而目前基礎已破裂，“互助”自也失去憑藉。



“兩岸司法互助協議”是在2009年4月26日，由台灣的財團法人海峽交流基金會與大陸的海峽兩岸關係協會，就兩岸共同打擊犯罪及司法互助與聯繫事宜，經平等協商所簽署的協議，並於同年4月30日依法經“行政院”院會核定送“立法院”備查後生效。當時是在2008年5月政權再次輪替，國民黨贏回執政的地位後，在馬英九認同“九二共識，一中各表”的基礎上，兩岸才重新開啟交流與合作的既有管道。



回顧2000年至2008年民進黨執政時期，原已開啟的兩岸和平發展與交流，卻因陳水扁拒絕認同“一個中國原則”的“九二共識”，甚至還鼓吹兩岸“一邊一國”，致使互動交流中斷而進入了兩岸關係的“冰河期”。直到馬英九執政後，兩岸才恢復交流與合作，而“兩岸司法互助協議”的簽署，也正是在這樣的背景下所取得的成果。