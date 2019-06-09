星島：美國強壓　把中國推向俄羅斯

中評社香港6月9日電／星島日報今天社論說，中國國家主席習近平結束訪問俄羅斯，此行與俄總統普京簽署聯合聲明，把中俄關係提升至“新時代全面戰略夥伴”的層次，在中俄美三國關係中，中美關係倒退，推動中俄睦鄰關係進展。



習近平與普京的共同點，除了各自肩負帶領國家民族復興的使命，還同樣面對近年與西方關係的倒退。俄羅斯五年前從烏克蘭手上兼併克里米亞，受到歐盟和美國局部制裁，在敘利亞與美國支持不同的政治和武裝勢力；而中國在南海和台海問題上與美國鬧得不愉快，近年更成為美國貿易戰和科技戰的重點打擊對象，促使中俄進一步改善關係。



現時俄羅斯是中國第十大貿易夥伴，中國更是俄羅斯最大貿易夥伴，兩國貿易去年大增兩成半，突破一千億美元。中國從俄羅斯進口石油和天然氣等資源，對方則大買中國器械和消費品，兩個還正在合作研製運程寬體大客機，並且在農業、金融、科技、網絡電商等方面合作。今次中俄領導人見證簽署的合作項目，就包括華為與俄電訊商合作推動其5G建設。



習普關係好 民間來往增



在美國積極游說各國拒用華為5G設備之際，俄羅斯與華為合作，既可以得到廉宜高效的設備，又可以向中國送個人情。美國把中國推向俄羅斯，還可見諸中俄聯合聲明中，很多不點明的“美國因素”。



聲明內容與華為直接有關的，是“反對以國家安全為借口，不必要地限制信息通信技術產品的市場准入，不必要地限制高新技術產品出口”。此外，雙方“反對將國際人權議程政治化”，“採取共同措施防止外太空軍備競賽”，“反對包括單邊貿易制在內的任何形式保護主義”，在堅持全國落實伊朗限核協議方面“堅決反對任何國家以本國法律為由實施單邊制裁和長臂管轄”，“反對對委內瑞拉進行軍事干涉”，都是以美國的政策和措施作為針對對象。