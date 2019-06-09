當前和今後相當長時期，中國都將是世界經濟的“穩定之錨”。 中評社北京6月9日電／當前，世界經濟增長的動力源正在發生根本變化。二戰以後長達幾十年時間裡，拉動世界經濟增長的火車頭是美國。但是從2008年之後，中國成為拉動世界經濟增長的火車頭，2008年到2018年中國經濟對世界經濟增量的貢獻率年均為30.6%，是對世界經濟增長貢獻最大的國家。當前和今後相當長時期，中國都將是世界經濟的“穩定之錨”。



中國將會延長“四個周期”



北京日報發表中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲文章表示，黨的十九大報告提出了中國到21世紀中葉要實現的宏偉藍圖，2035年實現社會主義現代化，2050年建成富強、民主、文明、和諧、美麗的社會主義現代化強國。所謂強國不應只是強調本國特色，而是在國際比較、橫向比較中的強國。展望未來，中國經濟會延長“四個周期”。



會繼續延長戰略機遇期。2002年，黨的十六大提出，從現在起未來20年中國處於重要戰略機遇期。到2020年，中國的戰略機遇期沒有結束，新的戰略機遇期正在開始。黨的十九大和2018年中央經濟工作會議指出，中國發展仍處於並將長期處於重要戰略機遇期。和平與發展仍然是時代主題，經濟全球化大勢並未逆轉，新一輪科技革命和產業革命將產生爆發力量，破解世界性難題迫切需要國際合作，中國發展的外部環境並沒有根本性改變。中國成為世界和平發展的重要力量，在全球治理中發揮著越來越重要的作用。中國提出“一帶一路”倡議得到國際社會響應，成為服務於世界經濟發展的全球公共產品。短短6年，中國與一百多個國家和幾十個國際組織簽署了近200份共建“一帶一路”合作文件，形成了互聯互通、攜手發展的格局。國內京津冀協同發展戰略、長江經濟帶發展戰略、粵港澳大灣區和雄安新區等一系列新區域發展布局，增加了中國經濟發展的韌性和回旋空間。



會繼續延長經濟發展周期。中國經濟高速增長和中高速增長的發展周期已持續了40年，40年平均增長速度達9.4%。近3年保持6.5%左右的增速，但每上升1個百分點，就相當於5年前的1.5個百分點、10年前的2個百分點。按照2018年中國實現GDP達到13.6萬億美元的目標，中國經濟每增長1個百分點，絕對量為1360億美元，6.6%的增速絕對量為1.4萬億美元，大約相當俄羅斯、澳大利亞這種體量的國家一個國家的經濟總量。2019年中國經濟增速預計為6%至6.5%，2020年只要完成6%，就可以實現黨的十八大人均GDP翻兩番的目標。預測未來十年，中國經濟發展的周期還會延長，如果發生了顛覆性產業革命或者技術革命，中國創新驅動獲得突破性進展，把目前還落後於美國、歐盟等國家和地區的共性技術、基礎性技術和前沿技術的短板補上來，中國經濟增長不僅會更快發展，而且會實現更高質量發展。中國經濟發展周期會延長，還在於改革開放重塑了經濟微觀主體，國有企業、民營企業中出現了一批具有國際競爭力的企業，邁入國際一流企業的行列。中國的企業充滿了活力、動力和競爭力，這是中國經濟長期向好、長期保持發展動力的重要基礎。地方政府也是中國經濟發展的很大助力和動力。



會繼續延長製造業繁榮周期。按照聯合國分類的39個工業大類、191個中類和225個小類，中國是擁有所有門類的國家。世界上的發達國家和地區，包括美日歐都沒有完整的產業鏈。中國製造業在2018年已達到全球製造業產值的30%，而且正在穩步邁向中高端。如果說過去一段時間在產業結構的調整中，一些地方曾經出現了偏差，在三次產業結構調整中，不斷縮小製造業比重，增加服務業比重，並以此作為產業轉型升級的目標，盲目追求服務業占比。這一次中美貿易摩擦，使我們懂得了一個道理：貿易摩擦是一個表象，而製造業發展水平才是競爭核心。製造業作為強國之基、強國之要、大國之重器受到空前重視，實體經濟發展將得到越來越大的支持，中國漸次形成的巨大產能，將成為在新一輪全球競爭中的優勢，大大拉長中國製造業的繁榮周期。2018年中國高端製造業增長速度達到19%，而傳統產業不到3%，中國戰略性新興產業的發展、高技術產業發展也更加迅速。



會繼續延長消費者的生命周期。中國消費者的預期壽命延長將帶來消費拉動中國經濟增長的新動力。2018年中國人平均預期壽命達到76.4歲，北京、上海超過80歲。按照中國健康2030規劃，到2020年中國人均預期壽命將達到77歲，到2030年達到79歲。中國社會主要矛盾轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾，而美好生活的需求是人的全生命周期的需求。消費者全生命周期的消費需求，將成為拉動中國不斷產生市場紅利的基本動因，健康消費、醫療消費、體育消費、養老消費、休閑旅遊消費、文化消費、時尚消費、顔值消費、網絡消費等，這些滿足人們吃穿用住基本消費需求之外的潛在消費需求，將成為中國保持世界第一強勁市場的新增長點。中國餐飲業年銷售額已超過4萬億元，外食成為主要生活方式；中國旅遊2017年達到50億人次，2018年超過了55億人次；中國汽車銷售和生產都達到3000萬輛，多年居世界第一位。中國人生命周期的延長、購買力水平和生活品位的提高，將使消費成為拉動中國經濟增長的主要動力，中國市場紅利成為中國經濟持續發展、吸引全球投資及資源配置的耐力和底氣。

